Apartamentele de la malul mării, tot mai scumpe

11:32:04 / 18 Martie 2015

un mic sfat

Nu stiu de ce fug toti dupa apartamente noi, care sunt facute - din economie - dar cu bani multi, sunt de proasta calitate si unele chiar de prost gust. Am o ruda care a achizitionat un astfel de apartament si la ora actuala plange. In schimb, o prietana a cumparat o casa in centrul Constantei, chiar aproape de mare, ce-i drept la un pret maricel, dar de fapt pretul zonei (difera enorm de a sta la centru si a sta la Faleza Nord sau cap Mamaia), si-a renovat casa nu cu bani multi, casda solida din caramida, a inaltat-o pentru ca i-a permis constructia di mai are in curte 150mp unde are de gand sa construiasca alta casa. Asta da afacere!!! Cred ca multi imi dau dreptate.