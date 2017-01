Apartamentele noi ar putea detrona casele în maximum cinci ani

În urma unor studii, specialiştii imobiliari din România au ajuns la concluzia că, în maximum cinci ani, casele pe pămînt nu vor mai fi la modă. Din cauza costurilor de întreţinere foarte ridicate, casele vor fi înlocuite cu apartamente în blocuri noi, care se vor construi în perioada imediat următoare, în ciuda faptului că statisticile arată că, în prezent, doar 2% din autorizaţiile de construcţie acordate sînt destinate blocurilor. Mai mult decît atît, dacă înainte de 1989, se construiau aprox. 125.000 de apartamente pe an, numărul celor construite în ultimii ani nu se ridică nici măcar la jumătate. "În ultimii ani, 2004 - 2005, ponderea caselor este foarte mare, aproape 80% din totalul locuinţelor construite. Toată lumea vrea neapărat o locuinţă pe pămînt şi aşa au apărut operatori noi pe piaţă, care construiesc cartiere întregi de case", a spus Cosmin Drăgan, agent imobiliar. El a adăugat că este de părere că, în curînd, vom asista la o inversare a acestui trend deoarece un apartament la bloc oferă mai multă securitate, oferă un acces mai facil către centrul oraşului, centre comerciale, cluburi de sport etc. Un alt avantaj al apartamentelor de bloc este întreţinerea, care este mult mai ieftină decît în cazul caselor. Pînă în momentul în care previziunile specialiştilor se vor adeveri mai este mult întrucît, potrivit Institutului Naţional de Statistică, numărul caselor finalizate în acest an ar putea fi cu 50% mai mare faţă de 2005.

Revenind la piaţa apartamentelor trebuie specificat faptul că piaţa apartamentelor de lux din România a atins cote incredibile, cele mai scumpe apartament vîndute anul acesta în marile oraşe ajungînd să coste pînă la două milioane de euro. Cele mai căutate apartamente sînt însă cele ale căror preţuri variază între 300.000 şi o jumătate de milion de euro. La fel de surprinzător este şi faptul că preţurile locuinţelor de lux din România le depăşesc cu mult pe cele din alte oraşe şi capitale ale lumii (Paris, New York ori Frankfurt). Potrivit specialiştilor pieţei, locaţia, livingurile spaţioase şi accesul la o parcare proprie sînt principalele criterii după care sînt alese locuinţele de lux. În altă ordine de idei, preţurile apartamentelor din marile oraşe, printre care şi Constanţa, s-au dublat în ultimii doi ani, majorarea vizînd, în special, apartamentele cu trei camere construite între anii 1980 şi 1990. Dacă în urmă cu doi ani, un metru pătrat într-un apartament de trei camere costa aprox. 535 de euro, acum aceeaşi suprafaţă este evaluată la peste 1.000 de euro. Potrivit specialiştilor, cea mai mare scumpire s-a înregistrat anul trecut, cînd preţul unui metru pătrat a crescut cu aproape 350 de euro, între 2005 şi 2006 majorările fiind mai puţin spectaculoase, cu doar 200 de euro.