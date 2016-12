Apartamentul Keirei Knightley, călcat de hoţi

Reşedinţa pe care actriţa Keira Knightley o deţine la Londra a fost devastată, weekend-ul trecut, de câteva persoane a căror identitate nu a fost descoperită, în timp ce actriţa britanică se afla la Festivalul de Film de la Roma. Keira Knightley se afla în Cetatea Eternă pentru a-şi promova cel mai recent film în care joacă, intitulat „Last Night”. Apartamentul pe care actriţa îl deţine la Londra are o valoare estimată la 1,95 milioane de dolari. Hoţii au pătruns în imobil printr-o uşă defectă şi au forţat apoi uşa apartamentului. Autorii jafului au furat două laptop-uri ale actriţei.

Potrivit tabloidului britanic „The Sun”, Keira Knightley ar fi declarat că se simte violată şi că se teme să se întoarcă în acel apartament. Poliţia britanică investighează acest incident, iar Keira Knightley, în vârstă de 25 de ani, a decis să îşi ia o mică vacanţă şi să părăsească pentru o perioadă capitala britanică. Într-un comunicat emis de Scotland Yard se precizează că jaful a avut loc pe data de 26 octombrie în intervalul orar 9.00 - 21.00.

Keira Christina Knightley este una dintre cele mai cunoscute tinere actriţe britanice. Primul rol notabil i-a fost oferit de regizorul George Lucas, care a distribuit-o în „Star Wars: Episode I - The Phantom Menace / Star Wars Episodul I - Ameninţarea fantomei”, unde a împărţit rolul senatorului Amidala cu Natalie Portman. În toamna lui 2002, a obţinut un rol în „Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Piraţii din Caraibe: Blestemul Perlei Negre”. Filmul a avut un mare succes de casă şi a stat la baza unei trilogii. În 2006, Keira Knightley a primit o nominalizare la Oscar, pentru rolul din „Pride & Prejudice / Mândrie şi prejudecată”. Tot în 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din lume şi a semnat un contract cu Chanel. În 2007, a jucat împreună cu James McAvoy în filmul „Atonement / Remuşcare”, pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar.