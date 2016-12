Apartenenţa Turciei la NATO nu este pusă sub semnul întrebării

”Apartenenţa Turciei la Alianţa Nord-Atlantică nu este pusă în niciun fel sub semnul întrebării”, a dat asigurări, miercuri, purtătorul de cuvânt al NATO, Oana Lungescu. ”În contextul speculaţiilor apărute în presă privind poziţia NATO faţă de tentativa de lovitură de stat eşuată din Turcia şi apartenenţa Turciei la NATO, vreau să evidenţiez poziţia foarte clară a Alianţei Nord-Atlantice. Turcia este un membru valoros, având contribuţii substanţiale la eforturile comune ale NATO. Turcia participă în mod deplin la procesul decizional prin consens al NATO, în contextul în care încercăm să abordăm cele mai mari probleme de securitate din ultimii ani. Apartenenţa Turciei la NATO nu este pusă în niciun fel sub semnul întrebării. NATO menţine angajamentul pentru apărare colectivă axată pe principiile democraţiei, libertăţilor individuale, drepturilor omului şi statului de drept. NATO mizează pe contribuţiile Turciei, iar Turcia poate conta pe solidaritatea şi susţinerea NATO”, a precizat Oana Lungescu.

Deocamdată, Turcia se grăbește să își restabilească relațiile cu Rusia. Marți, cele două țări au făcut paşi importanţi spre normalizarea relaţiilor, liderii celor două state anunţând o accelerare a legăturilor în domeniul comercial şi energetic, relatează Reuters. Președintele rus, Vladimir Putin, a spus că Moscova va elimina treptat sancţiunile împotriva Ankarei, impuse după ce Turcia a doborât un avion rus în apropiere de graniţa cu Siria. Cooperarea va fi intensificată în proiecte precum cel al unui gazoduct în valoare de 20 de miliarde de dolari şi al unei centrale nucleare care va fi construită în Turcia de către Rusia, a spus președintele turc, Recep Tayyip Erdogan. Acesta a adăugat că va exista cooperare şi la nivelul sectoarelor de apărare ale celor două ţări. ”Cu voia lui Dumnezeu, odată cu aceşti paşi, axa Moscova - Ankara va fi din nou o linie a încrederii şi prieteniei”, a mai spus preşedintele turc.

Pe de altă parte, Vladimir Putin şi premierul Marii Britanii, Theresa May, au convenit, în cursul unei convorbiri telefonice iniţiate de Londra, îmbunătăţirea relaţiilor bilaterale, anunţă Kremlinul. Acest lucru ar putea semnala iniţierea îmbunătăţirii relaţiilor dintre Moscova şi Londra, în contextul deciziei Marii Britanii de ieşire din UE. Relaţiile dintre Rusia şi Marea Britanie s-au deteriorat din anul 2006, după asasinarea fostului agent FSB Aleksandr Litvinenko la Londra. ”Vladimir Putin şi Theresa May și-au exprimat nemulţumirea privind situaţia actuală a cooperării la nivel politic şi economic”, a transmis Kremlinul. Conform comunicatului, Vladimir Putin şi Theresa May au stabilit iniţierea unui dialog între agenţiile de securitate şi intenţionează să se întâlnească în viitorul apropiat. Un purtător de cuvânt al Guvernului britanic a confirmat că Theresa May a discutat cu preşedintele Rusiei. ”Premierul Theresa May a evidenţiat importanţa relaţiei dintre Marea Britanie şi Rusia, exprimând speranţa că, în pofida unor disensiuni, ar putea comunica deschis şi onest pe teme de importanţă majoră”, a transmis reprezentantul Downing Street.