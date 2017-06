APC pune biciul investițional pe operatorii portuari

În ultimele opt luni, APC a închiriat cele mai mari suprafețe de teren portuar, ajungând la un total de peste 3.500 mii de metri pătrați și venituri lunare din chirii de peste 2,5 milioane lei pe lună. Prin contractele noi, administratorul portului i-a obligat pe operatori să-și majoreze cu 50% cantitatea de marfă încărcată/descărcată și să facă investiții minime de 35 milioane euro. Până în prezent, ei au demarat lucrări de peste 120 milioane euro, la care se adaugă și proiectele europene APC, în valoare de peste 400 milioane euro, și lucrările proprii de reparații și investiții, estimate la circa 20 milioane lei.

În perioada noiembrie 2016 - aprilie 2017 au fost închiriate cele mai mari suprafețe de teren portuar, multe negocieri, întinse chiar și pe mai mulți ani, fiind finalizate cu succes, a anunțat luni directorul general al CN Administrația Porturilor Maritime (APM) Constanța, Dan Nicolae Tivilichi. Astfel, din noiembrie și până în aprilie, suprafața totală închiriată în port a crescut substanțial, de la circa 1.750 mii mp la peste 3.500 mii mp; veniturile lunare din chirii au ajuns la peste 2,5 milioane lei/lună, față de abia un milion de lei în 2014. „În plus, la negocierea contractelor am urmărit să obținem din partea operatorilor economici garanții suplimentare privind activitățile lor viitoare. Astfel, cantitatea minimă de marfă garantată să fie încărcată/descărcată a crescut cu aproximativ 50%, în 2017, față de 2016. Am obținut angajamente similare și pentru anul următor“, a spus Tivilichi. El a mai estimat că valoarea totală a investițiilor asumate de operatorii privați din port se ridică, anul acesta, la circa 115 milioane euro - „Ele se vor desfășura timp de cinci ani. De notat că am instituit obligații contractuale pentru investiții minime de 35 milioane euro. Până în prezent, operatorii au demarat lucrări în valoare de 120 milioane euro“. Nici CN APMC nu s-a lăsat mai prejos, demarând mult mai multe lucrări de reparații și investiții, în ultimele luni. Modernizarea Porții 1 (3,3 milioane lei) și lucrările de sistematizare a accesului și reparare a platformei la Poarta 9 (1,627 milioane lei) sunt în procedură, iar pentru dragajul de întreținere în porturile maritime (10,9 milioane lei) și cadastrul portuar (790.000 lei) s-au încheiat deja contracte. În total, aproape 20 milioane lei. APMC are și mai multe proiecte finanțate din fonduri europene, în valoare totală de 58,4 milioane euro (modernizare a infrastructurii și protecție a mediului - PROTECT, o navă tanc autopropulsată de 500 tone deadweight, realizarea infrastructurii pentru acostarea navelor tehnice, amenajarea danei 80 și dragajul de investiție, o lucrare de 40 milioane euro!). „Anul acesta lansăm și realizarea studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea molului III, un proiect cu o valoare estimată de peste 300 milioane euro. De asemenea, reactualizăm studiul pentru reabilitarea rețelelor de electricitate (68 milioane euro) și avem un proiect deja conturat pentru modernizarea rețelelor de apă și canalizare, în valoare de 36 milioane euro“, a punctat șeful CN APMC. Nu în ultimul rând, bugetul programului anual de achiziții sectoriale pentru 2017 este de 477,5 milioane lei; în primul trimestru din acest an, el a fost realizat deja 30%.