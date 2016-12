APDRP are o nouă pagină de internet

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a publicat noua platformă a paginii oficiale de internet, pe adresa www.apdrp.ro. “Realizarea noului site urmăreşte susţinerea unei comunicări eficiente cu beneficiarii şi potenţialii beneficiari ai Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, în vederea accesării şi implementării fondurilor europene nerambursabile. Astfel, a fost construită o platformă de internet performantă, care beneficiază de o nouă structură de meniuri, domenii şi conţinut şi permite, în acelaşi timp, asigurarea unei vizibilităţi publice corecte”, a precizat Direcţia de Relaţii Publice a agenţiei. Deci super pagina va permite, în scurt timp, depunerea online a cererii de finanţare a potenţialilor beneficiari ai Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, emiterea unui cod pentru identificarea unică a beneficiarului şi includerea unui sistem de autoevaluare a investiţiei. Ea mai are şi funcţionalitatea „Feed RSS”, la fel ca orice blog, de exemplu, o modalitate prin care utilizatorii au posibilitatea de a citi zeci sau sute de informaţii postate pe site-ul APDRP în doar câteva minute. În plus, site-ul mai cuprinde o hartă interactivă cu structurile regionale şi judeţene ale APDRP, o modalitate de comunicare directă şi personalizată cu fiecare utilizator al site-ului - „Ticket-traking” şi un forum de discuţii. E bine. Acum nea Gheorghe din Chirnogeni va putea accesa de pe câmp fondurile europene, prin intermediul laptopului dotat cu internet wireless pe care orice ţăran respectabil îl are în desagă. Dacă steagurile, pixurile şi \"totemurile exterioare\", pe care Ministerul Agriculturii a dat 4 milioane de euro luna trecută, nu i-au convins încă pe lucrătorii pământului cât de uşor e să iei banii europenilor, sigur pagina de internet o va face.