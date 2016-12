Ape mai curate în sudul litoralului

Sudul litoralului va avea ape mai curate datorită unei investiţii a SC RAJA SA: cea mai performantă staţie de epurare inaugurată, ieri, la ieşire din Eforie Sud în prezenţa mai multor oficialităţi: ministrul Mediului, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, Înaltpresfinţitul Teodosie şi directorul general al RAJA, Felix Stroe. Proiectul, realizat cu bani europeni (26,4 milioane de euro - n.r.), datează din 2002, dar abia acum a putut fi finalizat! Iniţiatorii - SC RAJA SA în colaborare cu CJC - spun că fostele guvernări au pus piedici proiectului, dar situaţia s-a schimbat odată cu venirea Guvernului condus de Victor Ponta. Constantinescu îşi aminteşte că, în 2004, când a venit în fruntea instituţiei, a găsit RAJA în faliment şi pe Felix Stroe încercând s-o salveze. „Programele în întreg judeţul Constanţa erau blocate atât de incompetenţa predecesorului meu, dar şi de lipsa de voinţă politică a guvernelor Boc 1... 9. De atunci am avut o luptă continuă cu toţi miniştrii care au fost de la PDL. Au fost fonduri ISPA (preaderare) şi în permanenţă proiectul actualei staţii de epurare a fost blocat, cu bunăştiinţă, de Guvernul PDL care a condus în acest timp, astfel încât, în 2007, proiectul a sucombat”, a declarat şeful CJC. El a adăugat că, din cauză că proiectul nu a fost terminat la timp, la inundaţiile din 2006, 157 de gospodării din Tuzla au fost invadate de apă, oamenii suferind nu numai pierderi materiale, dar şi traume psihice.

LUCRĂRI ÎNTR-UN AN ŞI JUMĂTATE Lucrările la staţia de epurare s-au realizat într-un an şi jumătate. Totul a fost posibil cu ajutorul firmei Beton&Rohrbau CF Thymian GmbH & Co KG Germania, care a câştigat licitaţia. „Staţia de epurare este înzestrată cu cele mai moderne tehnologii, reprezentând un etalon pentru domeniul epurării în România. Ea asigură localităţilor Eforie Nord, Eforie Sud, Costineşti, Techirghiol, Agigea, Tuzla şi Schitu (67.000 de cetăţeni - n.r.) condiţii prin care apele uzate ajung în staţie, redevenind curate, de cea mai bună calitate şi se întorc în Marea Neagră”, a declarat Stroe. Staţia va deservi nu doar localităţile din împrejurimi, dar şi turiştii care vor ajunge vara la mare. Nu doar apa de la robinet va fi mai bună, dar şi apa mării va fi mai curată pentru că va fi tratată şi astfel va fi protejată şi plaja. Autorităţile estimează că, în plin sezon, populaţia beneficiară va ajunge la 140.000. „Îmi doresc ca pe litoralul românesc să avem cât mai mulţi turişti, un mediu curat şi o calitate a apei care să respecte standardele europene de mediu de protejare a sănătăţii cetăţenilor, pentru că sănătatea este în strânsă legătură cu protejarea mediului”, a declarat ministrul Mediului, Rovana Plumb. La rândul său, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a felicitat SC RAJA SA pentru perseverenţa de care a dat dovadă în realizarea investiţiei. „Proiectul a fost posibil pentru că a existat o strategie cu viziune, o muncă de zi cu zi şi o admirabilă ambiţie a echipei RAJA de a câştiga lupta cu fiecare obstacol pe care l-a avut, de ani de zile. Exemplul RAJA va deveni un model şi va demonstra faptul că România poate implementa astfel de proiecte de succes pe Programul Operaţional de Mediu”, a spus Teodorovici. El şi-a propus să atragă 1,4 miliarde de euro până la finele lui decembrie, astfel încât să evite pierderea banilor europeni pe mediu.

Tehnologii moderne pentru epurare

Oficialităţile prezente la inaugurare au vizitat staţia pusă în funcţiune şi au aflat de la specialiştii RAJA care sunt tehnologiile utilizate. Specialiştii RAJA spun că investiţia îi fereşte pe turişti de apele murdare, astfel că nămolul rezultat în urma tratării apelor reziduale, dar şi substanţe precum fosforul sau azotul vor fi eliminate din apa care este deversată în mare. Astfel, şi sudul litoralului se aliniază celorlalte staţiuni româneşti de la Marea Neagră unde calitatea apei de îmbăiere este la cele mai înalte standarde.