Ape tulburi...

Se sparge buba în PP-DD, după excluderea din partid a parlamentarilor Daniel Oajdea, Tudor Ciuhodaru, Ștefan Dalca, Gabriela Anghel și Mihai Deaconu. Cei excluși deja se pregătesc să conteste decizia conducerii atât în forurile partidului, cât și în instanță. Prima care și-a anunțat această intenție este deputatul Gabriela Anghel, care consideră că hotărârea de excludere este nestatutară. „PP-DD este condus în mod discreționar de o grupare formată din patru-cinci oameni. Noi am avut curajul să spunem „nu” nenumăratelor compromisuri pe care am fost obligați să le facem și de aceea am fost excluși”, a spus Gabriela Anghel. Parlamentarul a afirmat că protocolul cu PSD nu a adus avantaje electoratului, ci doar celor din vârful formațiunii. Anghel a declarat că grupul parlamentarilor PP-DD a denunțat acest protocol, gest care i-a indignat pe cei din conducerea partidului lui Dan Diaconescu. „Pentru că acest protocol a fost criticat de grupul parlamentar, conducerea PP-DD a cerut Camerei Deputaților dizolvarea propriului grup parlamentar, dând dovadă că nu cunoaște Regulamentul Camerei”, a explicat deputatul. Gabriela Anghel a anunțat că, alături de ea, vor depune contestații și ceilalți parlamentari excluși din PP-DD.