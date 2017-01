Apel către cetăţenii judeţului Constanţa

Doresc să mulţumesc personal tuturor cetăţenilor judeţului Constanţa care au răspuns în decursul timpului apelului nostru la solidaritate.

Cu sprijinul dumneavoastră am reuşit să trimitem mai multe transporturi cu ajutoare în judeţele Timiş, Caraş Severin şi Arad în anul 2006, am reuşit să ne onorăm cuvântul dat şi am reconstruit cele 8 locuinţe promise în comuna Birda, judeţul Timiş. În luna iulie a aceluiaşi an, primul val de inundaţii resimţit de judeţul Constanţa a lovit cu putere locuitorii comunei Saraiu. Consiliul Judeţean Constanţa, sprijinit de dumneavoastră, a reuşit să demareze reconstrucţia a 24 de case pentru familiile rămase fără adăpost.

În ultima săptămână, ploile torenţiale au provocat pagube imense în peste jumătate din judeţele ţării imposibil de evaluat în acest moment. Peste 20 de oameni şi-au pierdut viaţa, un număr necunoscut încă sunt daţi dispăruţi iar zeci de mii de familii sunt evacuate din faţa puhoaielor.

În acest moment de grea încercare pentru compatrioţii noştri, vă adresez încă un apel la solidaritate umană, cerându-vă să fiţi alături de cei care au rămas fără agoniseala de-o viaţă. Cunosc faptul că toţi aveţi probleme de zi cu zi, ştiu că salariile şi pensiile sunt mici în comparaţie cu necesităţile unui trai civilizat, dar vă adresez rugămintea ca din puţinul dumneavoastră să contribuiţi la ajutorarea semenilor noştri aflaţi în suferinţă.

Vă rog, alăturaţi-vă efortului nostru de a asigura o speranţă pentru cei loviţi de furia naturii.

Nicuşor Daniel CONSTANTINESCU

Preşedinte