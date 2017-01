Apel către parlamentari să susţină revenirea plajelor în administrarea autorităţilor locale

Deputatul PSD de Constanţa, Alexandru Mazăre, a făcut ieri apel către toţi parlamentarii, indiferent de partidele politice din care provin, să îşi mobilizeze colegii din Camera Deputaţilor pentru votul final care urmează să aibă loc după summitul NATO de la Bucureşti privind Legea transferului administrării plajelor către autorităţile locale. „Avem nevoie de o mobilizare exemplară, întrucît Legea este organică şi are nevoie de votul a jumătate plus unu din deputaţii aleşi şi nu a celor prezenţi în sală la momentul votului”, a declarat Alexandru Mazăre. El a subliniat că, deşi PNL a anunţat prin vocea preşedintelui filialei judeţene Constanţa a partidului, Gheorghe Dragomir, că susţine proiectul de lege, liberalii au votat trei pentru şi trei împotrivă atunci cînd a fost acordat avizul de specialitate al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor. „Cea mai vehementă opoziţie a venit din partea PD-L, care a adus argumente fără fond şi fumigene împotriva proiectului de lege. Fac apel către deputatul Dragomir să obţină susţinerea totală a PNL pentru această lege. Apelez şi la deputatul PD-L Laurenţiu Mironescu să îşi mobilizeze colegii, pentru că, într-o emisiune televizată şi în discuţiile cu noi a recunoscut că este nevoie de această lege pentru readucerea litoralului românesc pe linia de plutire”, a mai spus deputatul social democrat. În urma vehiculării unor informaţii eronate în unele trusturi mass-media, deputatul PSD de Constanţa a precizat că Legea nu aduce în discuţie schimbarea proprietarului plajelor, acestea urmînd să rămînă în continuare în posesia statului român. „Se va schimba doar administrarea plajei, acesta urmînd să fie atributul primăriilor, în intravilan, şi Consiliului Judeţean, în extravilan. Sectorizarea plajelor va fi realizată de fiecare autoritate administrativă în parte, în beneficiul operatorilor în turism. Veniturile din sectorizare vor ajunge 50% la Ministerul Mediului şi 50% la primărie sau Consiliul Judeţean, după caz. Legislaţia de mediu rămîne în continuare în vigoare, fără să se schimbe vreo virgulă. La fel şi regimul juridic al construcţiilor. Mai mult, contractele deja încheiate cu actualii concesionari ai plajelor rămîn în vigoare, întrucît nicio lege nu acţionează retroactiv”, a precizat Alexandru Mazăre. El a adăugat că parlamentarii sînt pregătiţi să treacă şi a doua oară legea prin Legislativ, dacă preşedintele Băsescu va refuza să o promulge după votul final care survine după summit, avînd în vedere că şeful statului a retrimis spre analizarea parlamentului şi alte legi de interes pentru Constanţa, ca Legea transferului a 20% din acţiunile aeroportului Kogălniceanu în patrimoniul CJC sau Legea privind transferul a 20% din acţiunile Portului Constanţa în patrimoniul Primăriei Constanţa. „Avem susţinerea PRM, susţinerea grupului minorităţilor naţionale, susţinerea PNL şi, evident, proiectul este susţinut de PSD, ca iniţiator al proiectului. Sper ca preşedintelui să îi vină mintea cea de pe urmă şi să promulge legea, pentru că nu are argumente solide pentru a respinge proiectul”, a mai spus Mazăre.