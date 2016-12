Apel disperat al soțiilor navigatorilor de la GSP

07:38:59 / 09 Aprilie 2015

pentru voi

In urma cu trei ani era aceeasi situatie si pentru ca mi-am cerut drepturile salariale nu am mai avut "acces la navele in operare ale GSP" si tot de atunci ma judec cu GSP si Navymarul. Unul dintre colegi mei a castigat in instanta recuperarea salariilor,ceilalti asteptam. Sper ca justitia sa-si faca datoria.