Apel la descentralizare al Asociaţiei Comunelor din România

În calitate de prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Comunelor din România (ACR), primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a participat, pe 3 octombrie, la Conferinţa “Descentralizarea serviciilor - principiu european al prosperităţii în comunităţile locale“, organizată la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). În discursul său, Mariana Gâju a declarat că întîlnirea a fost, printre altele, şi un moment de bilanţ pentru activitatea ultimilor doi ani ai ACR, implicată în procesul de consultare în faza de elaborare a proiectelor de lege privind reforma în administraţia publică. Mariana Gâju a afirmat că apărarea şi întărirea autonomiei locale în diferite ţări ale Europei reprezintă o contribuţie importantă la edificarea unei Europe fondate pe principiile democraţiei şi descentralizării puterii, lucru care presupune existenţa unor autorităţi publice cu putere decizională, constituite democratic şi care să beneficieze de o largă autonomie în privinţa competenţelor şi modalităţilor de a le exercita. Prim-vicepreşedintele ACR a adăugat că autorităţile administraţiei publice locale se confruntă, de la an la an, cu tot mai multe greutăţi în ceea ce priveşte capacitatea de a-şi onora obligaţiile faţă de cetăţeni. Gâju a spus că, la nivelul administraţiei publice centrale, deciziile care priveau în mod direct administraţiile publice locale au urmat două căi: identificarea unor activităţi care puteau fi îndeplinite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, dar care au fost transferate acestora fără resurse financiare, precum şi diminuarea resurselor financiare de care ar fi putut dispune autorităţile administraţiei publice locale, cu toate că, în mod firesc, acestea ar fi trebuit să crească. “Nu de puţine ori am asistat la neîncrederea unor factori din administraţia publică centrală în ceea ce priveşte capacitatea autorităţilor administraţiei publice locale de a prelua unele atribuţii ca efect al descentralizării. O astfel de atitudine nu este pertinentă, ascuzînd pe fond teama ca să nu-şi piardă instrumentele de tutelă administrativă”, a declarat Gâju. ACR a lansat un apel în privinţa descentralizării, asigurînd că poate prelua atribuţii care să ofere cetăţeanului servicii mai bune şi ieftine, bineînţeles, cu asigurarea resurselor financiare necesare. ACR a adus în discuţie, în primul rînd, necesitatea de revizuire a întregului sistem de salarizare a personalului din administraţia publică locală. “Considerăm că este de neconceput ca, într-un stat de drept, venitul salarial al unui primar de comună să fie sub cel al unui şef de post sau ca al multora dintre salariaţii din sistemul bugetar de la nivelul comunelor“, a afirmat Gâju.