Apel la vigilență după noile amenințări lansate de gruparea Statul Islamic

Comandamentul Marinei americane a făcut apel astăzi la personalul său să dea dovadă de "vigilență", după ce hackeri care se revendică de la gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) au publicat o listă de 100 de militari americani care "ar trebui uciși", relatează AFP. "Vigilența și protejarea forțelor (Marinei) rămân o prioritate pentru comandanți și personalul lor", a declarat locotenent-colonelul John Waldwell, din cadrul Marinei. "Li se recomandă membrilor Marinei și rudelor lor să-și verifice profilurile online pentru a limita accesul la informații personale", a adăugat el. Hackeri care susțin că fac parte din gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) au publicat o listă de 100 de militari americani care "ar trebui uciși", precizându-le numele și presupusele lor adrese, a indicat duminică Centrul american de monitorizare a site-urilor islamiste (SITE). Grupul, care se prezintă drept "Divizia de hackeri a Statului Islamic", a publicat online aceste informații despre 100 de membri ai diferitelor corpuri ale armatei americane, inclusiv gradele și fotografiile lor, a adăugat SITE. În textul mesajului de amenințare, Statul Islamic face apel la membrii și simpatizanții săi din SUA să-i ucidă pe respectivii militari, potrivit The New York Times. Hackerii susțin că au piratat aceste informații de pe servere, baze de date și e-mail-uri ale guvernului. În opinia acestui grup, cei 100 de militari au participat la războiul împotriva Statului Islamic în Siria, Irak și Yemen. La solicitarea The New York Times, Departamentul american al Apărării și FBI au precizat că sunt informate în legătură cu aceste amenințări și anchetează postarea.