Apel pentru Sănătatea României! Reprezentanții bolnavilor, gest disperat!

Reprezentanții Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România solicită, în al 12-lea ceas, susținerea Sănătății acestei națiuni, printr-o scrisoare adresată decidenților. În opinia lor, sistemul de sănătate românesc are acum, mai mult ca niciodată, nevoie de ajutorul celor care conduc țara. ”Nu, domnilor guvernanți! 6% pentru Sănătate nu înseamnă foarte mult! Înseamnă un minimum de subzistență al unui sistem greu încercat, care supraviețuiește pe spatele pacienților și cu ajutorul medicilor! Nu trebuie să mergem în alte țări pentru a lua procente și a da Sănătății și Educației! Trebuie doar să ne punem prioritățile în ordine. Prioritățile unei națiuni ce face parte din UE nu pot fi decât un popor educat și sănătos! Sănătatea acestui popor, sănătatea românilor are o nevoie vitală de ajutorul dumneavoastră”, așa își încep cei de la COPAC scrisoarea. În opinia lor, a venit momentul ca toți cei din fruntea țării să își unească eforturile. ”Prin această scrisoare vă invităm să susțineți Campania „Pacient de România - 6% pentru Sănătate”. Noi, pacienții, știm condițiile în care suntem tratați în sistemul de sănătate din România și credem că așa nu se mai poate. Am văzut, de asemenea, cum sunt tratați pacienții în alte țări europene și cerem să fim tratați la fel”, se mai arată în document. De altfel, spun cei de la COPAC, statisticile fac o radiografie sumbră a stării precare de sănătate a românilor. ”Suntem pe primele locuri de fiecare dată la lucrurile negative și pe ultimele locuri la aspectele pozitive, atunci când ne comparăm cu țările europene. Nu credem că mai avem timp de așteptat. Nu mai vrem doar promisiuni, vrem să se și întâmple ceva. Acum, când se construiește bugetul, este cel mai bun moment în care puteți arăta că vă pasă de ceea ce se întâmplă cu sănătatea acestui popor. Așteptăm un semn concret de la dvs.!”, semnează scrisoarea președintele COPAC, Radu Gănescu.