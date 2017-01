Apel respins

Tribunalul Constanţa a respins, ieri, apelul declarat de Remus Gabriel Vasea, din gruparea interlopă „Fraţii”, împotriva condamnării lui la un an de închisoare cu suspendare pentru vătămare corporală, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, instanţa a respins apelul declarat de rivalul său care l-a dat în judecată, Bogdan Acatrinei, nemulţumit că a cerut daune în valoare de 100.000 de lei şi a primit numai 5.000 de lei. Sentinţa mai poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanţa. Avocatul lui Vasea a susţinut în faţa instanţei de apel că Remus Gabriel Vasea nu l-a bătut niciodată pe Acatrinei, ci acesta, de beat ce era, a căzut de la etajul barului în care se afla, la parterul localului, astfel explicându-se leziunile suferite. Apărătorul a solicitat achitarea lui Vasea, iar, în cazul în care judecătorii l-ar găsi vinovat, clientul lui să primească o amendă penală sau o pedeapsă sub minimul special prevăzut de lege, cu suspendare simplă, nu sub supraveghere. În actul de inculpare, Remus Gabriel Vasea este acuzat că l-ar fi bătut pe Bogdan Ştefan Acatrinei, în noaptea de 5 spre 6 februarie 2006, în jurul orei 02.00, în clubul „White Horse” din Constanţa, unde Acatrinei îşi sărbătorea ziua de naştere împreună cu amicul său, Răzvan Dinu. Când în local a intrat grupul lui Remus Vasea, Acatrinei şi Dinu au vrut să plece. Anchetatorii au stabilit că Acatrinei a fost lovit de Vasea cu pumnii şi cu picioarele în cap şi pe tot corpul, până când a leşinat, în vreme ce Răzvan Dinu a fugit din local după ce a primit un picior în spate. Medicul legist a stabilit că Bogdan Acatrinei a avut nevoie de 22 de zile de îngrijiri medicale pentru a-şi vindeca vătămările suferite.