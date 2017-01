Apele se liniștesc în vestul României

După câteva zile de ploi abundente și viituri distrugătoare, apele par să se fi liniștit în sud-vestul României. Meteorologii ne asigură că, în următoarele câteva zile, nu mai există risc de ploi abundente în țară. Totuși, pericolul hidrologic încă nu a trecut. Timp de o săptămână, au curs avertizări de cod roșu, portocaliu și galben pe râurile din sudul țării, iar șirul lor încă nu s-a oprit. Până sâmbătă, la ora 16.00, se află sub cod galben câteva râuri din județele vestice și sudice. Pe alte sectoare hidrologice din aceleași județe este valabilă și o avertizare de cod portocaliu. În schimb, până la ora 16.00, județele Caraș-Severin și Timiș se află în pericol de inundații, mai multe râuri fiind vizate de o avertizare de cod roșu. De altfel, în ultimele ore, viiturile s-au mutat în județele Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș.

VESTUL ȚĂRII, INUNDAT Peste 25 de gospodării din localitatea mehedințeană Eibenthal au fost inundate din cauza precipitațiilor abundente din noaptea de joi. Din fericire, nu s-au înregistrat alte pagube și nu a fost necesară intervenția pompierilor. În județul Timiș, situația a fost un pic mai gravă, cel puțin 18 localități fiind lovite de inundații. Cea mai afectată a fost localitatea Gătaia, unde cel puțin 450 de persoane au fost evacuate și nu s-au putut întoarce nici până acum în casele lor. În plus, localitatea Șemlacul Mic a fost evacuată în totalitate. Și în alte localități s-a intervenit pentru evacuarea oamenilor și a animalelor. În plus, pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din subsolul Spitalului Municipal Timișoara. Și circulația a avut de suferit. În prezent, se lucrează la repararea unui tronson de cale ferată distrus de viituri. Totodată, două drumuri județene au fost inundate, însă, la această oră, circulația se desfășoară normal. O ploaie torențială de scurtă durată a produs inundații destul de mari și în județul Bistrița-Năsăud. În comuna Măgura Ilvei, apele au intrat în 17 gospodării. În plus, patru case au fost avariate și câteva poduri au fost distruse. În altă ordine de idei, DN 7, care leagă orașul Pitești de Râmnicu Vâlcea, este închis pe câteva tronsoane, pentru repararea podurilor afectate de viituri.

AJUTOARE DE LA STAT După ce premierul Victor Ponta a anunțat că vor fi alocați până la 50 de milioane de lei pentru lucrările urgente în zonele calamitate, și alte ministere au dispus măsuri pentru ajutorarea sinistraților. Ministerul de Interne a anunțat că au fost scoase din rezerva de stat tone de alimente, mii de saltele și mii de litri de apă minerală pentru a fi împărțite sinistraților. În plus, au mai fost puse la dispoziția autorităților locale tone de combustibil pentru alimentarea utilajelor. De asemenea, în cadrul ședinței de Guvern de joi, Executivul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Mediului cu peste 35.000 de lei, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor. În plus, centre de colectare a ajutoarelor au fost amenajate în toată țara, inclusiv în județul Constanța.

NEREGULI Pe de altă parte, dezastrul din sudul țării a scos la iveală și unele nereguli. Directorul Administrației Naționale „Apele Române” și-a dat demisia de onoare după ce Guvernul a dispus înlocuirea lui. Totodată, vicepremierul Liviu Dragnea a solicitat o anchetă în interiorul instituției, nemulțumit fiind de ritmul în care s-au ridicat și consolidat digurile de protecție din zonele afectate. Pe de altă parte, Primăria localității gorjene Novaci a devenit subiectul unor suspiciuni privind lipsa utilajelor de intervenție. În timp ce administrația susține că mașinile au fost luate de viituri, sunt voci care spun că utilajele nu au fost cumpărate niciodată. De asemenea, se tot discută despre despăduriri masive și exploatarea ilegală a albiilor râurilor ca fiind posibile cauze ale dezastrului.

BILANȚ OFICIAL Conform bilanțului MAI, în ultima săptămână au fost afectate 251 de localități din 11 județe. Au fost evacuate preventiv aproximativ 1.200 de persoane, iar peste 730 au fost salvate din diverse situații critice. Potrivit datelor oficiale, trei persoane, doi bărbați din Vâlcea și unul din Argeș, au decedat. Un alt bărbat din Argeș este căutat de salvatori. Conform unor surse, cadavrul celui din urmă a fost văzut în viituri, însă nu a putut fi recuperat. Din fericire, două dintre persoanele dispărute în județul Olt au fost găsite în viață.