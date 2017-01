Apelul medicilor ORL către populație! Complicațiile pot fi evitate

Medicii și asistenții medicali au obligativitatea să fie la curent cu toate noutățile din domeniu, doar așa pot acorda asistență medicală performantă pacienților. Pentru asta, periodic sunt organizate diferite cursuri, la care participă profesori, medici cu renume. Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța este implicat de ani buni în derularea unor asemenea evenimente. În aceste zile, de exemplu, este prezent la SCJU Constanța șeful Clinicii de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL a Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL ”Prof. Dr. D. Hociotă”, din București, prof. univ. dr. Viorel Zainea. A venit alături de specialiști, dar a adus și o trusă de ultimă oră cu care sunt efectuate câteva intervenții demonstrative. Este o tehnologie modernă pe care spitalul constănțean nu o are, deocamdată. ”Cursul face parte dintr-un program mai amplu ce conține atât partea teoretică, dar și cea practică. Partea de teorie respectă datele din manualul european și din cărțile fundamentale în Europa”, a declarat șeful Clinicii ORL a SCJU, dr. Dănuț Dincă. La rândul său, prod. dr. Zainea a subliniat că acțiunea se ”referă la tehnici de chirurgie video-endoscopică în patologia rino-sinuzală”. ”Obiectivul cursului este acela de a aduce informația și aplicația tehnologică chirurgicală, actuală, europeană, la nivelul unor unități reprezentative, așa cum este SCJU Constanța, în sensul ca medicii care acordă asistență medico-chirurgicală în specialitatea ORL să aibă o instrucție adecvată”, a adăugat profesorul oaspete.

COMPLICAȚII CE POT FI EVITATE Specialistul de la București a precizat că multe dintre complicațiile ivite în sfera ORL ar putea fi evitate dacă pacienții ar veni la doctor în timp util. ”Avem patologie rino-sinuzală complicată cu polipoză nazală extinsă, care tinde să afecteze ochii și zona craniului, complicații care sunt întotdeauna posibile la acest tip de patologii. Operațiile se fac sub controlul monitorului TV, cu optici speciale, în așa fel încât chirurgul poate avea control. Patologia este foarte larg reprezentată, nu numai în România; bolile de acest tip au costuri sociale extrem de mari, produc o alterare marcată a calității vieții și prezintă și o complexitate chirurgicală ce uneori poate atinge grade înalte, complicații naturale, nu cauzate de actul chirurgical”, a explicat profesorul. El s-a referit la pacienții care nu se prezintă devreme la medic atunci când sunt posibile soluții minim invazive. ”Vin în stadii foarte avansate de dezvoltare a acestor boli, cum este și cazul unui pacient pe care îl operăm la SCJU. De 17 ani nu a mai fost la medic pentru o patologie pe care o cunoștea”, a adăugat el. Prezentarea precoce la medic ajută în primul rând pacientul. Beneficii sunt atât pentru pacient, cât și pentru medic. Pentru pacient sunt zile mai puține de spitalizare, implicit costuri mai mici. ”Am văzut de-a lungul carierei pacienți cu complicații uneori terifiante, se ajunge la meningită, o complicație care pune în pericol viața în mod categoric și care poate lăsa sechele. Alte complicații sunt cele oculare: o sinuzită netratată la timp poate duce până la pierderea ochiului, prin evoluția secrețiilor, a supurațiilor”, completează șeful Clinicii de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL a Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL ”Prof. Dr. D. Hociotă”.

APEL CĂTRE POPULAȚIE! Profesorul spune că apelul către populație este să vină devreme la medic în cazul în care prezintă suferințe rino-sinuzale, și anume: o rinoree, o secreție nazală prelungită; când în contextul sezoanelor cu viroze prezintă febră marcată la nivelul proiecției sinusurilor, dureri; când au obstrucție nazală, orice suferință sinuzală poate evolua spre complicații.

DOTĂRI Șeful Clinicii ORL a SCJU a declarat că sunt în curs de achiziționare încă două aparate video-endoscopice. ”Până acum doi ani și jumătate, unele operații se efectuau clasic, cu instrumentar învechit, dar acum avem noi posibilități; am fost dotați, am început și am reușit să facem intervenții cu rezultate în proporție de 90% foarte bune”, a adăugat medicul-șef constănțean.

SĂNĂTATEA, ÎN ATENȚIA TINERILOR

Profesorul din București a spus că datele statistice arată că generația tânără este tot mai educată. ”Tinerii vin mai devreme la doctor, în bursa de valori a individului, sănătatea tinde să vină spre primele locuri și asta e o constatare îmbucurătoare. La generațiile peste 60 de ani constatăm o amânare a momentului prezentării la medic și uneori suntem nevoiți să aplicăm intervenții chirurgicale mult mai dificile, mai complexe, cu un rezultat funcțional nu întotdeauna optim”, a declarat prof. dr. Zainea.