Apetitul britanicilor pentru presa de scandal rămâne mare

Valoarea acţiunilor Trinity Mirror a crescut cu 16%, potrivit reprezentanţilor companiei, care au precizat că închiderea publicaţiei “The News of the World” a dus la creşterea vânzărilor titlurilor din portofoliul grupului. Tirajele ziarelor de duminică din portofoliul companiei, “Sunday Mirror”, “People” şi “Sunday Mail”, au crescut cu 4%, după ce tabloidul “The News of the World”, deţinut de News Corporation, a fost închis, fiind în centrul scandalului interceptărilor telefonice. Totuşi, vânzările şi profitul companiei au scăzut în prima jumătate a anului. Profitul Trinity Mirror, înainte de taxe şi impozite, a scăzut cu 17%, în primul semestru al anului, ajungând la 47,7 milioane de euro. Veniturile companiei au scăzut, în primul trimestru, cu 2,9%, ajungând la 422 de milioane de dolari. Totuşi, rezultatele pentru luna iulie sugerează că închiderea publicaţiei “The News of the World” va genera o creştere semnificativă a veniturilor grupului.

Pe de altă parte, compania Trinity Mirror, publisherul titlurilor “Sunday Mirror”, “Daily Mirror”, “Daily Record”, “Sunday Mail” şi “People”, riscă să fie dată în judecată că ar fi interceptat ilegal telefoanele unor celebrităţi, la fel ca şi publicaţia “The News of the World”. Mark Lewis, avocatul care reprezintă în instanţă zeci de reclamanţi ce au dat în judecată tabloidul, a confirmat că Trinity Mirror va fi acţionată în judecată.

Potrivit poliţiei britanice, “The News of the World” ar fi interceptat convorbirile a circa 4.000 de oameni, între care familiile unor adolescenţi asasinaţi. Aceste dezvăluiri au ridicat întreaga clasă politică din Marea Britanie împotriva lui Rupert Murdoch. Închiderea publicaţiei “The News of the World”, cu o istorie de 168 de ani, în care a reuşit să ajungă printre cele mai populare titluri din Marea Britanie, nu a pus însă capăt scandalului interceptărilor telefonice ilegale.