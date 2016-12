APIA face precizări privind subvenţiile la bovine

Deputatul PNL Stelian Dolha i-a cerut, zilele trecute, ministrului Agriculturii să revoce Legea 920/2013, precizând că aceasta îi afectează pe fermieri. El a declarat că actul normativ, care abrogă un altul din 2010, introduce câteva condiţii care elimină din start din schemele de subvenţionare extrem de mulţi fermieri. În urma acestei declaraţii, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a făcut o serie de precizări. Potrivit APIA, în cazul în care deţinătorul animalelor a decedat anterior lui 31 ianuarie 2013, moştenitorul poate solicita şi încasa prima dacă exploataţia de bovine e înregistrată pe numele lui în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei. Acesta va depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus faţă de cele în menţionate în Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) 920/2013, actul care dovedeşte calitatea de moştenitor. În cazul în care deţinătorul animalelor a decedat după 31 ianuarie 2013 şi nu a depus cerere de solicitare a primei, poate beneficia de primă moştenitorul dacă depune împreună cu cererea de solicitare a primei, în plus faţă de cele în menţionate în Ordinul MADR 920/2013, actul care dovedeşte calitatea de moştenitor. Dacă sunt mai mulţi moştenitori, unul din aceştia poate depune cererea de solicitare şi încasa prima dacă depune la dosar o procură notarială din partea celorlaţi moştenitori, din care să reiasă calitatea şi faptul că a fost delegat, împuternicit să solicite şi să încaseze prima solicitată, precum şi contul bancar în care să o încaseze. În cazul în care deţinătorul animalelor din 31.01.2013 era persoană fizică şi şi-a schimbat ulterior forma de organizare în persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau în Societate Comercială sau invers, poate beneficia de primă. Acesta va depune la dosarul cererii de solicitare, în plus faţă de cele în menţionate în Ordinul 920/2013, documentele care atestă schimbarea formei de organizare. În cazul în care deţinătorul de animale de la data de 31 ianuarie 2013 a transferat/vândut/donat ulterior animalele altei persoane (animalele au rămas în aceeaşi exploataţie - cazul: tatăl a cedat fiului animalele), solicitarea se face de către cel care primeşte transferul/donaţia în baza unui act notarial, din care va rezulta că exploataţia şi animalele deţinute de către cedent la 31.01.2013 au fost transferate/donate. Dacă deţinătorul de animale este soţul persoană fizică (PF) sau persoană fizică autorizată (PFA) şi deţine Cota de lapte pentru anul 2012-2013, deţinătorul animalelor la data de referinţă (soţul PF/PFA) beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, iar deţinătorul de Cotă de lapte pentru anul 2012-2013 (soţia PF/PFA) beneficiază de prima pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte.