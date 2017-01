APIA nu mai vrea „Rabla“ din 2015

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) susţine că utilitatea programului „Rabla“ este din ce în ce mai limitată şi propune sistarea acestuia în 2015, apreciind însă că ulterior ar fi necesare alte măsuri de susţinere a vânzărilor de maşini noi şi a tehnologiilor performante. "Programul „Rabla“ durează de ceva vreme, au fost discuţii şi în anii precedenţi cu privire la cuantum, la număr, la durată. În prezent, asociaţia are un punct de vedere comun, de susţinere a acestui program şi pentru anul viitor, în 2014. Dar în ipoteza în care acest program se va derula şi Guvernul va decide acest lucru, am dori să fie ultimul an în care acest program să se mai desfăşoare. (...) Suntem de acord cu menţinerea valorii, respectiv de 1.500 de euro pe tichet, şi ca volum un număr similar de tichete cu cel din 2013", a declarat ieri, la o întâlnire cu presa, preşedintele Consiliului Director al asociaţiei, Ernest-Virgil Popovici. El a afirmat că între 2005 şi 2012 au fost casate aproximativ 450.000 de automobile şi au fost vândute 216.000 de unităţi. Popovici propune ca programul să înceapă la jumătea lunii februarie. "Pentru 2015, când acest program nu mai dorim să se desfăşoare şi nu considerăm că mai are vreo utilitate, iar întreaga industrie auto este de acord cu acest lucru, susţinem şi deja am avut discuţii, atât la Ministerul de Finanţe, cât şi cu cei de la Ministerul Mediului, că va trebui înlocuit actualul sistem de calcul al impozitului în funcţie de capacitatea cilindrică cu un impozit calculat în funcţie de nivelul de poluare, norma Euro, emisia de CO2 şi vechimea autoturismului. Bineînţeles, asta nu are nicio legătură şi nu înlocuieşte timbrul de mediu" a spus Popovici. Întrebat de ce APIA susţine derularea programului încă un an, el a afirmat că utilitatea acestuia a început să se estompeze, iar sistarea sa nu poate fi anunţată "peste noapte".