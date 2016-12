Apicultorii, duși cu zăhărelul?

2016 nu va fi un an dulce pe piața mierii. O recunosc reprezentanții Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), care spun că situația este dezastruoasă în România. Potrivit președintelui ACA, Ioan Fetea, anul acesta va fi cea mai mică producție din ultimii 50 de ani la miere. Și asta mai ales din cauză că ploile excesive și vremea nefavorabilă au afectat familiile de albine. ”Situație ca asta n-am mai întâlnit în ultimii 50 de ani în România. Vremea rea s-a suprapus cu perioada de cules de nectar”, a spus, pentru ”Telegraf”, Fetea. Potrivit celor mai recente date culese de ACA din teritoriu, producția de miere din acest an nu va depăși 7.000 de tone, în condițiile în care 80 - 90% din familiile de albine au avut de suferit în urma condițiilor meteo nefavorabile. ”În România, producția de miere va fi anul acesta undeva la 35% - 40% dintr-o producție normală”, a precizat el.

15 LEI = 4 KILOGRAME DE ZAHĂR

După ce apicultorii au solicitat în nenumărate rânduri sprijin, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că pregătește un ajutor financiar în limita a patru milioane de euro pentru cei care au înregistrat pierderi din cauza vremii nefavorabile din acest an. ”Încercăm să-i ajutăm pe apicultori în acest an și în principiu vom putea acorda un ajutor financiar de 15 lei pe stup. Încă analizăm, dar cred că vom putea aloca în jur de 4 milioane de euro pentru sector. Din datele transmise de apicultori, au fost afectate în acest an de condițiile meteo nefavorabile între 1,2 și 1,4 milioane de familii de albine”, a precizat Irimescu. Deocamdată, apicultorii așteaptă să fie respectat angajamentul și să fie emisă Hotărârea de Guvern care consfințește ceea ce le-a fost promis. Ei spun că s-ar mulțumi și cu acești bani, deși nu reușesc să acopere nici măcar cheltuielile, darămite să mai scoată și profit. ”Noi am cerut 50 de lei pe stup. Nu e suficient, măcar 30 - 40 de lei dacă erau. E o picătură în ocean, dar tot e mai bine decât nimic. De banii ăștia putem să luăm cam 4 kilograme de zahăr, măcar să reușim să pregătim familiile de albine pentru iernare. Sperăm ca săptămâna viitoare să aflăm”, a explicat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România. Potrivit lui, un apicultor cheltuiește anual pe o familie de albine în jur de 200 lei. ”Banii se duc pe schimb de faguri, tratamente, schimbat rame, cheltuieli de deplasare, transportul stupilor etc. De obicei recuperăm din producție, însă anul acesta nu se recuperează nici 30% din ce am cheltuit. Ba mai mult, am cheltuit în plus încă vreo 60 de lei pentru mâncare, să menținem albinele în viață”, a declarat Ioan Fetea. România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul 4 în Europa, și deține un efectiv de 1,47 de milioane de familii de albine. La nivel național sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, iar peste 60% dintre aceștia sunt membri ai Asociației, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.

Citește și:

”La Constanța situația e catastrofală”: Producția de miere, compromisă!