Apicultorii români vor TVA de 9% la miere!

Apicultorii români cer autorităţilor TVA de 9% la miere! Ei consideră că astfel produsele apicole ar putea deveni mai accesibile pentru consumatorii români şi s-ar înregistra o creştere a consumului intern, estimat la ora actuală la doar 450 de grame pe locuitor în decursul unui an. „De patru ani discut personal cu toţi miniştrii şi încă nu avem niciun răspuns. Din păcate, promovarea produselor apicole nu se face atât de susţinut şi de interesat de către autorităţi şi de aceea nu am reuşit să creştem consumul de miere în România, deşi mierea este un produs foarte apreciat la export. România are o producţie între 20.000 - 22.000 de tone de miere pe an, însă jumătate o exportăm”, a declarat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine (ACA) din România, Ioan Fetea. El a precizat că ACA a făcut o serie de intervenţii la toate instituţiile interesate pentru promovarea Legii Apiculturii 89/1998, dar şi pentru implementarea Legii 506/2009 privind introducerea mierii în şcoli. În plus, ACA a solicitat şi alte forme de sprijin, precum neimpozitarea mijloacelor de transport, a materialului biologic pentru protejarea fondului genetic etc. „Noi avem o albină adaptată mediului şi vrem să fim sprijiniţi pentru evitarea importurilor de material biologic. Cerem să protejăm producţia internă de miere pentru că importăm 10-15% din consum fără taxe vamale şi sunt distribuite pe piaţă fel şi fel de surogate de miere. Nu mă refer la ceea ce vine din UE, ci din China şi Argentina, iar ceea ce găsim pe rafturi este o bătaie de joc. Văd miere de salcâm jumătate cristalizată, jumătate de culoarea pantofului. Cred că Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să îşi facă treaba, la fel şi Protecţia Consumatorului, respectiv Guvernul, prin toate pârghiile pe care le are”, a adăugat şeful ACA.