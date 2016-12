Apicultura, în dificultate - producția de miere, sub 50%

Producția de miere din acest an scade la mai puțin de jumătate față de media ultimilor ani din cauza vremii nefavorabile care a afectat efectivele de albine, însă apicultorii susțin că mierea nu va lipsi de pe piață și nici prețurile nu se vor majora deoarece există stocuri, iar românii nu sunt mari consumatori de miere.

"Producția de miere de anul acesta va fi sub 50%, în jur de 45% din media ultimilor ani. Cel puțin aceasta este estimarea noastră efectuată în toate județele. Chiar dacă s-a făcut salcâmul în Moldova, în restul țării nu s-a făcut. Chiar dacă s-a făcut floarea-soarelui în sud, în alte părți a fost distrusă de secetă, iar teiul a fost doar pe suprafețe mici. La mierea de salcâm producția a fost afectată în proporție de 80% - 90%, la rapiță de peste 80%, iar la floarea-soarelui și tei s-a făcut 40 - 45% dintr-o producție normală. În plus, mulți apicultori nu s-au mai deplasat în pastoral pentru că nu au mai avut bani. Din estimarea noastră pe care am primit-o din teritoriu, nu cred că vom sări anul acesta de o producție de 8.000 - 9.000 de tone de miere", a declarat președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

El susține că apicultura este într-un "grav pericol" anul acesta, deoarece familiile de albine au scăzut dramatic, iar apicultorii sunt secătuiți din cauza cheltuielilor făcute pentru a asigura hrana și a ține albinele în viață. Deși ACA a făcut numeroase adrese la Ministerul Agriculturii pentru obținerea unui sprijin financiar, deocamdată apicultorii nu au primit nimic în pofida promisiunilor privind acordarea unui ajutor de 15 lei pe stup.

"Apicultura este într-un grav pericol, scad dramatic efectivele în România. Pentru că unele familii de albine au murit de foame sau au fost mai slabe, apicultorii au unificat stupii ca să nu piardă o familie. Avem peste 300 de familii de albine care s-au unificat. Apicultorii sunt secătuiți din cauza cheltuielilor pe care le-au băgat în hrană, ca să le țină în viață. Am făcut o serie de adrese la minister și încă nu știm nimic, deși ministrul Agriculturii (Achim Irimescu - n.r.) a anunțat că ne dă un ajutor de minimis de 15 lei pe stup", a spus Fetea.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, și deține un efectiv de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceștia fiind membri ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.

ACA este o asociație înființată în 1958, singura cu acoperire națională, care are 40 de filiale județene și societăți comerciale de desfacere pentru aprovizionarea apicultorilor cu toate echipamentele și materialul genetic necesare.