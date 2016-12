Apicultura schimbă destine

Puţini dintre noi conştientizează ce înseamnă să creşti singur, fără părinţi, într-un centru de plasament şi prea puţine instituţii sau organizaţii non-guvernamentale concep proiecte prin care să ajute aceste categorii defavorizate să se descurce în viaţă. Printre organizaţiile care se gândesc la copiii constănţeni care au avut un destin potrivnic se numără şi Asociaţia Apis Tomitana Dacica. Anul trecut, în colaborare cu BRD Groupe Societe Generale SA şi Organizaţia World Vision International, asociaţia a iniţiat un proiect destinat copiilor proveniţi din familii dezorganizate - „Schimbă un destin”, ce a constat în organizarea unor cursuri de calificare în meseria de apicultor. Rolul World Vision a fost să identifice copii din centrele de plasament care îşi doresc să devină apicultori şi BRD a contribuit cu jumătate din suma necesară derulării proiectului. La rândul ei, Asociaţia Apis a completat valoarea proiectului, s-a ocupat de organizarea cursurilor în apicultură pentru participanţi şi, pe cei mai buni, i-a răsplătit cu stupi pentru a-şi începe o afacere. Preşedintele Asociaţiei, Ciprian Ardelean, spune că au fost înscrişi 140 de participanţi, din care au fost selectate 28 de persoane care au şi absolvit cursul de calificare, de şapte săptămâni, în apicultură. Dintre aceştia, organizatorii au selectat, iniţial, cinci - cei mai buni cursanţi - care au fost răsplătiţi fiecare cu 25 de familii de albine. Dar, pentru că au dat dovadă că îşi doresc cu adevărat să devină apicultori, alţi doi au fost declaraţi câştigători şi au primit şi ei fiecare câte 25 de familii de albine.

ŞAPTE CÂŞTIGĂTORI Vestea că vor deveni proprietari de albine i-a luat pe nepregătite pe toţi câştigătorii - Andrei Cătălin, Diana Ciobanu, Adrian Marin, Andreea Pârcălăbescu, Ionuţ Banica, Pavel Panainte şi Maria (unul dintre copiii de la Casa de Copii - Asociaţia Speranţa din Mihail Kogălniceanu care a participat la cursuri şi a câştigat). Cea mai emoţionată a fost Maria. Ea e nerăbdătoare să aibă grijă de albinele pe care le va primi. Crede că nu va fi uşor, dar mizează şi pe ajutorul celorlalţi colegi de la casa de copii care au participat la cursuri. Tânăra a mărturisit că stupii de albine îi vor schimba complet viaţa, fiind un prim pas pentru a avea propria afacere. „Când am aflat că cei de la World Vision m-au înscris, m-am apucat să citesc mai multe despre apicultură. Acum mă bucur foarte mult, presimţeam că voi câştiga. Abia aştept să lucrez cu albinele. Întâi trebuie să întăresc familia şi apoi vreau să încep să vând miere. Mai am multe de învăţat, dar sper să mă descurc. La Asociaţie am grijă de animale şi de casă împreună cu ceilalţi copii”, a spus încrezătoare tânăra.

PROIECTE DE INCLUZIUNE SOCIALĂ Iniţiatorul proiectului „Schimbă un destin”, preşedintele Asociaţiei, spune că nu este prima iniţiativă de acest gen. „Am mai avut două proiecte pe inserţie şi incluziune socială, iar acum lucrăm la un alt proiect pentru zona Văleni ce aparţine de Dobromir. Proiectul „Schimbă un destin” a plecat de la ideea că trebuie să facem ceva să dăm înapoi societăţii şi am câştigat. A fost primul proiect din România, din 314 la nivelul ţării, care a avut punctajul cel mai mare atunci când a fost selectat”, a declarat Ardelean. El a completat că deşi şapte participanţi au primit stupi de albine, şi cei 21 de absolvenţi ai cursurilor vor fi ajutaţi să obţină fonduri europene pentru a-şi dezvolta o afacere. „Eu am discutat la Federaţia Romapis a cărei preşedinţie o deţine Ionel Togan de la Constanţa, vicepreşedinte al Apis Tomitana Dacica. Practic, jumătate din ţară este coordonată de noi acum. La nivel de Romapis s-a luat hotărârea să îi ajutăm şi pe ceilalţi absolvenţi”, a mai spus preşedintele Ardelean.