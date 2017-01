„Aplauze” şi premii pentru liceenii-actori

Timp de trei zile, liceenii-actori din ţară şi de peste hotare au demonstrat, la Constanţa, că au talent şi că merită din plin aplauzele publicului. Ei au făcut spectacol, luni şi marţi, la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Elevi „Aplauze”, organizat cu pasiune şi cu dăruire de profesorii şi elevii de la prestigiosul Colegiu Naţional „Mircea cel Bătrân”. După două zile de competiţie, cei mai expresivi şi talentaţi adolescenţi au fost recompensaţi cu premii şi... aplauze, ieri, în Aula Magna a Universităţii „Ovidius”, acolo unde s-a desfăşurat şi concursul.

TROFEUL, LA CHIŞINĂU În urma deliberării juriului, condus de actorul şi regizorul Bogdan Caragea, de la Teatrul de Stat Constanţa, cele mai bune trupe au primit recunoaşterea oficială. Cel mai râvnit premiu al festivalului, Trofeul „Aplauze”, a trecut Prutul, fiind adjudecat de elevii de la Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Chişinău, care au prezentat spectacolul „Căsătoria”, după Gogol. „Este un moment foarte emoţionant. Noi, personal, participăm prima dată la acest festival, dar liceul nostru a obţinut mai multe premii”, a spus eleva Inesa Popa.

Premiul I al festivalului „Aplauze” a fost adjudecat de trupa „As”, de la prestigiosul Colegiu Naţional „Gheorghe Lazăr” din Capitală. Piesa „Clasa noastră”, de Tadeusz Slobodzianek, le-a purtat noroc „aşilor” bucureşteni, deoarece ei au primit şi premii individuale pentru interpretare, acestea ajungând la Vlad Cazacu, Cezar Costache, Anca Pop şi Sandra Ducuţă.

GALA SUPERLATIVELOR „Lecţia” de teatru „Englezeşte fără profesor”, de Eugene Ionesco, le-a purtat noroc constănţenilor de la Liceul Teoretic „Ovidius”, care au obţinut Premiul al II-lea. Ovidienii s-au remarcat şi la secţiunea interpretare, unde Mircea Leca a obţinut trofeul. La interpretare s-au remarcat şi elevii de la Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Chişinău: Inesa Popa, Elisabeta Zaidman, Mădălina Moisei şi Iulia Ghieş. Şi trupa bucureşteană „Dor fără saţiu” din Bucureşti a primit premiul de interpretare.

Premiul al III-lea pentru cel mai bun spectacol nu s-a acordat, în schimb au fost oferite distincţii speciale. Astfel, Premiul Inocenţei i-a fost conferit trupei „Crista”, de la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Chişinău, care s-a remarcat cu spectacolul „Patru surori”, de Gheorghe Truţă.

Cel mai bun spectacol străin a fost cel susţinut de trupa „Afrodita” din Spania, pentru „Sărbătoarea zeiţelor Demeter şi Persefona”, după Aristofan. „Afrodita” a mai obţinut un premiu, pentru Cel mai bun actor străin, care a ajuns la Jesus Marruecos. Premiul pentru originalitate a ajuns în Turcia, la Balikeşir, fiind acordat elevilor remarcaţi cu spectacolul „Anthony şi Cico”, de prof. Yusuf Bozkurt. Premiul pentru dramaturgia românească le-a revenit bucureştenilor de la „Dor fără saţiu”, care au prezentat „O creangă de liliac în ianuarie”, spectacol-coupe după Mihail Sebastian.

Mirciştii se pregătesc cu forţe „Noi” pentru 2015

Anul acesta, elevii mircişti nu au participat în competiţie, dar promit ca anul viitor să relanseze trupa „Noi”, cu forţe proaspete. Totuşi, ei nu au lispsit din cadrul festivalului, implicându-se ca voluntari.

„Patru trupe din ţară şi patru din străinătate au participat la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului „Aplauze”. Aşa cum s-a întâmplat şi la ediţiile trecute, dimineţile au fost dedicate atelierelor de lucru, la care am invitat tineri actori din ţară. Ca un element-surpriză, duminică şi luni am avut invitate două spectacole din Bucureşti, cu actori de la „Nottara“ - „Avarul”, de Moliere, şi „Gâlcevile din Chioggia”, de Goldoni”, a spus, din partea organizatorilor, profesoara Luminiţa Radu.