Aplauze ca la premieră pentru Giselle

Trei ani a lipsit de pe scena constănțeană, iar revenirea ei a fost așteptată cu multă nerăbdare. Dovada: sâmbătă seară, povestea tragică a delicatei Giselle s-a... dansat cu casa de bilete închisă. Revenirea a fost minuțios pregătită, fiind inclusă în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. Și s-a bucurat de un real succes, publicul fiind părtaș, preț de mai bine de două ore, mai întâi la fericirea și apoi la drama delicatei Giselle.

CINCI DEBUTURI În rolul titular, publicul a aplaudat-o pe Irina Ganea-Mihaiu, pentru sensibilitate, expresivitate și mai ales pentru complexitatea rolului său. A simțit emoțiile mai intens chiar decât acum șase ani, când a interpretat prima dată rolul Giselle, poate și pentru că a avut doi parteneri de scenă care au debutat. Primul dintre ei, Adrian Mihaiu, l-a interpretat pe contele Albert, așa cum a obișnuit publicul, sincronizându-și trăirile afective cu dansul ireproșabil. Cel de-al doilea debut a fost marcat de Bogdan Bîrsănescu, într-un rol solistic remarcabil - pădurarul Hans. Și Mayu Takahashi a debutat, sâmbătă, în rolul Monei, solista japoneză fiind protagonistă și a unui pas-de-deux alături de Jin Mizutani, și el la debut. Un alt debut a fost cel al Ceciliei Ursul în rolul Mamei, pe care l-a susținut cu expresivitatea sa binecunoscută.

Impresionantă a fost Eliza Maxim, întruchipând-o pe instransigenta Myrtha, rolul Zulmei fiind redat de Amalia Mîndruțiu. Distribuția a fost completată de Mihai Pâslaru - Wielfried, Gelu Râpă - contele, Anca Strnad - Bathilde și ansamblul de balet, remarcabil mai ales în rolul fantomaticelor mirese. Spectacolul a avut la bază coregrafia clasică semnată de Marius Petipa, Jules Perrot și Jean Coralli, scenografia fiind realizată de constănțeanca Eugenia Tărășescu-Jianu.

MENTORI ȘI DISCIPOLI „Am debutat în „Giselle“ în 2009, iar acum emoțiile sunt la fel de mari ca atunci, poate chiar mai mari. Monica și Horațiu Cherecheș ne sunt mentori și ne susțin de fiecare dată cu trup și suflet, la fiecare repetiție. Avem multe de învățat de la ei și este nemaipomenit cu câtă dărnicie ne oferă din secretele lor profesionale. Monica Cherecheș (n. r.- una dintre cele mai bune prim-soliste ale baletului constănțean, în prezent director al Companiei de Balet) este un reper pentru mine, un model de urmat”, a spus, după căderea cortinei, Irina Ganea-Mihaiu.

Evoluția soliștilor - mulți dintre ei la debut -, emoția transmisă de personajele principale, voioșia din primul act, în concordanță cu melancolia și atmosfera tensionată din actul al II-lea, sincronizarea perfectă a ansamblului au fost doar câteva dintre plusurile acestui spectacol. Publicul a apreciat la superlativ prestația întregului colectiv al Companiei de Balet, răsplătindu-l la final cu aplauze neîntrerupte, minute în șir, exact ca la premieră. La fel cum se întâmplă ori de câte ori se prezintă un spectacol de balet în sala Teatrului „Oleg Danovski”. Motivele acestor primiri de... gală sunt simple: baletul se bucură de o mare prețuire la Constanța, spectacolele de gen fiind prezentate, de fiecare dată, în săli arhipline.

SURPRIZE ȘI ARMONII VIVALDIENE Întâlnirea cu „Giselle” a fost precedată, vineri, de un concert simfonic special. El a debutat cu o surpriză pentru spectatori - o modificare în repertoriu, surprinsă doar în programul de sală. Astfel, concertul s-a deschis cu frumoasele „Anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi, care au înlocuit Concertul în Re major pentru vioară și orchestră, op. 35, de Piotr Ilici Ceaikovski. Solist și... dirijor al „Anotimpurilor” a fost tânărul violonist Sebastian Tegzeșiu. În cea de-a doua parte a concertului, publicul meloman s-a delectat cu Simfonia nr. 2 în Do major, op. 61, de Robert Schumann și cu uvertura „Tragica”, de Johannes Brahms, sub conducerea muzicală a dirijorului Gabriel Voicu.

Pentru această seară de duminică, de la ora 18.30, organizatorii festivalului au pregătit un concert pop-rock simfonic - „A Whole New World” - sub bagheta dirijorală a lui Ionuț Pascu.

