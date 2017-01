Aplauze furtunoase la premiera spectacolului „Sinbad Marinarul”

Micii spectatori de la malul mării au putut urmări, ieri, începînd cu ora 11.00, în sala Teatrului pentru Copii şi Tineret, premiera spectacolului „Sinbad Marinarul”, în regia lui Cristian Pepino. Povestea plină de mister a lui Sinbad, pusă în scenă într-o manieră aparte, a încîntat micul public prezent la eveniment, acesta răsplătind cu aplauze furtunoase prestaţia actorilor. Copiii şi tinerii prezenţi în sala de spectacol au asistat fascinaţi la întîmplările lui Sinbad, fiul unui negustor din Bagdad. Actorii au prezentat cu mult haz povestea lui Sinbad, care, după moartea tatălui său, rămîne stăpîn pe întreaga avere şi fiind foarte tînăr, reuşeşte, într-un timp scurt, să risipească agoniseala de-o viaţă a părintelui său. „Este un spectacol modern, o combinaţie între păpuşi şi actori, în plus, apare şi o proiecţie video. Am mai avut un spectacol de acest gen, făcut tot de Cristian Pepino, Motanul încălţat. Sinbad Marinarul este un spectacol pentru copiii cu vîrste între 5 şi 12 ani, o poveste binecunoscută, montată într-o manieră modernă, cu mult umor, cu umorul specific regizorului, care se află la a şaselea spectacol în ultimii şase ani, la noi. Este cel mai important regizor de animaţie de la noi din ţară şi mă bucur că vine la teatrul nostru, să monteze. Chiar am vorbit să vină să pună în scenă un spectacol şi anul viitor şi deşi este foarte solicitat, mi-a promis că va face tot posibilul, s-ar putea să fie piesa Robinson Crusoe”, a declarat directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret, Lică Gherghilescu.

Scenografia piesei „Sinbad Marinarul” este realizată de Cristina Pepino, pe muzica lui Dan Bălan.