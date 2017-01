Aplauze la scenă deschisă la Festivalul Cîntecului şi Dansului Popular

Cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc s-a deschis, miercuri seară, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, cu prima parte a concursului. Evenimentul cultural, care se desfăşoară în perioada 27 - 29 august în Mamaia, a fost deschis de un… dans al Iulianei Tudor, care prezintă festivalul în acest an, şi de 13 componenţi ai Ansamblului „Transilvania”.

Tinerii interpreţi au prezentat, în faţa juriului şi a spectatorilor numeroşi, o piesă fără acompaniament muzical (baladă sau doină) şi o melodie cu acompaniament muzical. Ca şi în cadrul ediţiilor anterioare, acompaniamentul muzical a fost asigurat de orchestra „Lăutarii” din Chişinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. 13 concurenţi au păşit pe scenă în prima seară a concursului, emoţiile fiind deosebit de mari în culise. Beatrice Maria Băndoiu - judeţul Gorj, Ionuţ Cătălin Badea - judeţul Caraş Severin, Ancuţa Georgeta Corlăţan - judeţul Suceava, Constantin Gaciu (cobză) - Slatina, jud. Olt, Maria Elena Filimon - Sebeş, judeţul Alba, Alin Constantin Gaidur - Botoşani, Irina Gorga - Măcin, judeţul Tulcea, Nicu Modoranu (fluier, tilincă, ocarină) - Vaslui, Tatiana Alina Răduţă - Buzău, Dănuţ Ciforac - judeţul Harghita, Elena Lupu - Chişinău, Republica Moldova, Radu Viorel Nemeş (vioară) - Oradea, judeţul Bihor, Adela Ramona Şanta - judeţul Maramureş au fost cei care au „spart gheaţa”, înfruntînd superstiţiile numărului 13. „M-am simţit foarte bine pe scenă, dar am avut şi emoţii foarte mari, dar sper din tot sufletul ca publicul constănţean să ne fi apreciat, pe noi, ardelenii. Am participat la toate festivalurile de gen din România, iar în 2006 trebuia să ajung şi la Festivalul de la Mamaia, era singurul concurs la care nu ajunsesem, dar, din păcate, a intervenit ceva şi nu am putut ajunge. Dar sînt fericită că am ajuns în 2008”, a declarat Maria Elena Filimon, una dintre concurente.

În cea de-a doua parte a festivalului, spectatorii au avut parte de un recital extraordinar, susţinut de artişti de renume ai folclorului: Aneta Stan, Nicolae Mureşan, Lia Lungu, Cristian Pomohaci, Chiamiran Chivu, Marius Cristel şi Ansamblul „Transilvania”. „Anul acesta, concurenţii au avut vocile mult mai bine lucrate, din punctul meu de vedere, şi cred că mulţi ar merita premiul I. Acum rămîne să hotărască juriul, care este unul foarte competent. Eu am venit la acest festival aproape în fiecare an, iar organizarea acestuia mi se pare extraordinar de frumoasă”, a declarat Aneta Stan.

Juriul, format din reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, etnomuzicologi şi realizatori de emisiuni folclorice: Eugenia Florea (preşedintele juriului), Elise Stan, Maria Magiru, Paul Petre Nicolescu, Nicolae Peride, Florentina Satmari, Roxana Daniela Gibescu, Silvia Ţigmeanu, Victoria Barbu Iuraşcu, Ilie Hondoareanu, Steluţa Popa va decide cîştigătorii acestei ediţii a evenimentului.

Festivalul se va încheia în această seară cu festivitatea de premiere, dar şi cu un recital susţinut de nume mari ale muzicii populare. Se vor acorda: Premiul I, în valoare de 1.500 euro, Premiul al II-lea, în valoare de 1.000 euro şi Premiul al III-lea, în valoare de 500 euro. Trofeul Festivalului, care va consta într-un autoturism marca Dacia Logan, se va acorda celui mai bun concurent, indiferent de secţiunea la care participă.