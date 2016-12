Aplauze la scenă deschisă pentru Ştefan Bănică Jr.

Portul Turistic Mangalia a fost marţi gazda unui super-recital purtând amprenta inegalabilului Ştefan Bănică Jr. Înaine de concert, interpretul a avut parte de o surpriză plăcută, edilul Mangaliei oferindu-i o stea pe celebra Alee a Stelelor, ca simbol al preţuirii de care se bucură din partea locuitorilor oraşului din sudul litoralului. Vădit emoţionat, cântăreţul şi-a adus cu plăcere aminte de evoluţia de la Festivalul Mangalia, din vremea începuturilor carierei sale.

UN SHOW DE ZILE MARI Mai apoi, Ştefan a urcat pe scena plutitoare şi cei aproape 35.000 de oameni au intrat sub puterea unei vrăji care a durat aproape două ore. „Super Love”, ultimul hit, dar şi piese deja consacrate precum „Epilog”, „S-o facem lată” şi „Veta” au electrizat mulţimea la fiecare acord. Show-ul pe care l-a oferit Bănică a fost la superlativ, glumele şi poveştile despre diferite momente ale carierei sale, integrate pe parcursul recitalului, recomandându-l pe acesta ca pe un artist complet. Se pare că şi mulţimea a fost de aceeaşi părere, întrucât la finalul concertului, interpretul, istovit, a făcut faţă la două bisuri, îndelung cerute de public. La fel ca pe parcursul întregului Festival Mangalia, seara a fost încheiată cu un fastuos foc de artificii, pe gustul celor adunaţi în număr mare în Portul Turistic.

Atât turiştii cât şi localnicii s-au dovedit impresionaţi de desfăşurarea inspirată a „Festivalului Mangalia”, în frunte cu primarul municipiului, Mihai Claudiu Tusac, care a făcut câteva precizări cu privire la importanţa organizării unor astfel de manifestări. „Am dorit să oferim cetăţenilor municipiului Mangalia şi turiştilor din sudul litoralului spectacole de calitate, de toate genurile, pentru toate gusturile şi am reuşit. Festivalul Mangalia 2011 a avut un succes deosebit, a adunat în două seri un număr record de spectatori, ceea ce înseamnă foarte mult pentru oraş. Concertul lui Ştefan Bănică a fost apogeul distracţiei la Mangalia şi ceea ce am văzut şi am simţit în seara aceasta din partea publicului demonstrează că am avut dreptate când l-am adus pe acest artist minunat la Mangalia: a meritat!”

Super-concertul Ştefan Bănică Jr. le-a fost oferit gratuit, de către municipalitate, tuturor celor care îşi doreau ca cele şase seri magice ale Festivalului Mangalia să nu se sfârşească niciodată.