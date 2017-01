Aplauze pentru „Don Pasquale”

Buna dispoziție s-a revărsat, sâmbătă seară, pe scena și în sala Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Această efuziune de veselie și de tinerețe s-a datorat frumoasei și sprințarei Norina, vicleanului său „frate”, doctorul Malatesta, îndrăgostitului nepot Ernesto și, nu în ultimul rând, simpaticului Don Pasquale, pe care cei peste 70 de ani nu-l împiedică să viseze la o nevestică tânără, frumoasă și pricepută în ale gospodăriei. Muzica lui Gaetano Donizetti, întreaga țesătură narativă a operei bufe, costumele și decorurile care au transpus publicul într-o altă epocă și interpretarea soliștilor i-au adus aplauze binemeritate lui „Don Pasquale” de la Teatrul „Oleg Danovski”, sub bagheta maestrului Gheorghe Stanciu.

UN SPECTACOL DE ECHIPĂ În rolul titular, publicul l-a urmărit pe basul bucureștean Ștefan Schuller. El l-a interpretat convingător pe simpaticul și bogatul bătrân, pe care isteața Norina, ajutată de medicul Malatesta, îl exasperează cu comportamentul său de tânără nevastă cheltuitoare și nesupusă. „E un spectacol greu, dar este o bucurie să-l cânt. Găsesc tot timpul ceva nou la acest rol. Îmi face o deosebită plăcere să-l cânt, mai ales aici, la Opera din Constanța”, a spus Schuller, la finalul spectacolului.

Frumoasa și persuasiva Norina, hotărâtă să-și salveze cu orice preț iubirea pentru Ernesto, nepotul lui Don Pasquale, a fost întruchipată de tânăra soprană Smaranda Drăghici. „Norina este unul dintre rolurile mele preferate. Este unul dintre puținele roluri în care nu mor și îmi place acest lucru. Are un final foarte frumos, și din punct de vedere muzical, și din punct de vedere dramaturgic. Îl cânt de la 24 de ani și îmi dau seama, pe măsură ce trece timpul, că este un rol foarte complex, pentru că Norina nu este doar o fată îndrăgostită, ci o fată foarte deșteaptă, care știe să-i învârte pe toți pe degete și care face în așa fel încât lucrurile să iasă cum vrea ea. Echipa de pe scenă a fost foarte unită. Cu maestrul Schuller, am mai cântat și ne-am înțeles foarte bine, de fiecare dată. Este prima dată când cânt cu alt tenor (n.r. - Mihai Irimia). Până acum am cântat numai cu Doru Iftene. Iar cu Marius Eftimie (n.r. - doctorul Malatesta) cânt foarte des și ne înțelegem foarte bine pe scenă”, a precizat Smaranda Drăghici.

EMPATIE ȘI PRIETENIE DINCOLO DE SCENĂ Tenorul brașovean Mihai Irimia i-a împrumutat vocea îndrăgostitului Ernesto, creând un rol convingător. „Fiind o operă bufă, în afară de faptul că trebuie să cânți frumos, fiind bel canto, trebuie să și bucuri publicul, prin joc, și sperăm să fi reușit acest lucru. Opera aceasta, pe cât este de frumoasă, pe atât este de dificilă, din punct de vedere vocal. De fiecare dată când mă întorc în Constanța, mă bucur, în primul rând, de niște colegi minunați, care sunt și niște prieteni foarte buni. Este foarte ușor de lucrat când există o empatie și o conexiune și în afara scenei. Aceste lucruri se întâmplă de obicei când vin aici, la Opera din Constanța. Rolul Ernesto este o piatră de încercare, nu numai pentru mine, ci pentru orice tenor liric”, a spus Mihai Irimia.

În rolul vicleanului doctor Malatesta, medicul lui Don Pasquale și prietenul celor doi îndrăgostiți, Norina și Ernesto, publicul l-a aplaudat pe baritonul Marius Eftimie.

La succesul spectacolului au contribuit și Daiana Gavrilescu, Mihaela Tănase și Adrian Renea - servitorii, Laurențiu Severin - notarul, Ștefan Lepădatu - majordomul și micuțul Gabriel Duma - un copil.

Regia spectacolului „Don Pasquale”, de Gaetano Donizetti, este realizată de Lucia Drăgan-Cicoară, iar concepția scenografică îi aparține constănțencei Eugenia Tărășescu-Jianu.

