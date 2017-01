Aplicație pentru românii care vor să protejeze natura de deșeuri

Românii care sunt deranjați de deșeurile depozitate în natură sau în locurile publice din orașe au de acum ocazia să ia atitudine! Prin intermediul unei aplicații dezvoltate de organizația ”Let's Do It, România”, care poate fi descărcată pe telefonul mobil de pe platforma Google Play, românii pot sesiza oricând orice deșeu întâlnit în oraș sau în natură. Persoana care constată prezenţa deşeurilor anunţă locul în care se află gunoaiele, natura acestora, estimează cantitatea şi trimite o fotografie. Datele sunt verificate de ”Let's Do It, România”, care sesizează la rândul său autoritățile competente să salubrizeze zona respectivă. În acelaşi timp, reprezentanţii ”Let's Do It, România” spun că este foarte important ca persoanele care folosesc aplicaţia să ofere şi date legate de identitatea celor care au depozitat deşeurile în locul respectiv, pentru ca aceştia să fie sancţionaţi de autorităţi. Echipa care stă în spatele aplicației va monitoriza fiecare sesizare pentru a primi un răspuns în maximum 30 de zile, durata prevăzută de lege, iar voluntarul va primi constant mesaje cu statusul sesizării, până când zona este curăţată. Prezentă la lansarea aplicației, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a apreciat că aceasta este binevenită și că pentru cetățeni va fi mai ușor să intre în aplicație pentru a sesiza existența deșeurilor, decât să depună o petiție scrisă la primărie pe marginea acestei probleme. ”Let's Do It, România” a lansat, în luna mai, o campanie de strângere de fonduri pentru dezvoltarea aplicației. La finalul lui iunie, ONG-ul anunța că s-a încheiat campania și că a strâns 20.000 de dolari din donații individuale, dar și din sponsorizări din partea unor companii private.