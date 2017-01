Aplicaţie românească premiată

Aplicaţia Trip Journal, recunoscută de către compania Google, a obţinut două premii în cadrul evenimentului Mobile App World 2010, organizat la Londra în perioada 19-20 octombrie. Aplicaţia românească a primit două dintre cele 12 premii ale competiţiei Mobile App World 2010 de la Londra, în cadrul categoriilor Excellence in Design şi Best paid for app. Trip Journal a fost creată la Cluj Napoca în anul 2009, aplicaţia fiind recompensată, în luna decembrie cu trofeul categoriei Aplicaţii pentru turism şi cu o recompensă de 100.000 de dolari în cadrul concursului mondial iniţiat de Google, Android Developer Challenge. Câştigătoare a categoriei Travel, aplicaţia Trip Journal a devenit, astfel, una dintre cele mai bune 10 aplicaţii din lume dezvoltate în 2009 pentru telefoanele cu sistem de operare Android.

Integrarea cu Google Earth oferă utilizatorilor posibilitatea să împărtăşească alături de prieteni şi familie informaţii actualizate despre locurile pe care le vizitează, urmărirea rutelor prin GPS şi vizualizarea pe Google Maps, memorarea coordonatelor, realizarea şi postarea de poze, înregistrări video, comentarii şi articole pe blog. Aplicaţia Trip Journal este integrată şi cu Facebook, prin aplicaţia special creată pentru această reţea de socializare. Astfel, orice utlilizator de Facebook poate fi la curent, în timp real, cu călătoriile efectuate de către prietenii din lista lor. În plus, Trip Journal exportă fotografiile şi înregistrările video din călătorii şi pe alte site-uri, precum Flickr, Picasa şi Youtube, iar pe Twitter poate trimite poziţia actuală a utilizatorului. Inovaţia celor de la iQuest poate fi instalată pe smartphone-urile care folosesc sistemul de operare Android şi pe terminalele iPhone.

Trip Journal are deja circa 60.000 de utilizatori pe iPhone şi aproape 15.000 pe Android. A generat venituri de peste 85.000 de dolari, aplicaţia fiind cumpărată cel mai mult în SUA, Marea Britanie, Germania, Japonia şi Coreea. Compania iQuest este consacrată pe piaţa locală de IT prin soluţiile şi serviciile complete adresate companiilor. Soluţiile iQuest oferite în România sunt: Enterprise Resource Planning, Business Intelligence, Customer Relationship Management, Management de documente şi colaborare, E-commerce, virtualizarea infrastructurii IT şi soluţii customizate. iQuest oferă soluţii şi servicii pentru companii din Germania, Marea Britanie, România, Elveţia, Franţa şi Suedia, şi deţine centre de dezvoltare software la Cluj-Napoca şi Braşov, sediul central la Frankfurt am Main şi birouri de consultanţă la Bucureşti, Budapesta, Paris şi Göteborg.