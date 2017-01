Aplicaţie tactică a pompierilor

Pompierii constănţeni au desfăşurat, ieri după-amiază, o aplicaţie tactică în incinta unei societăţi comerciale din Constanţa, care a constat în simularea unui incendiu izbucnit la un rezervor cu combustibil. În acelaşi scenariu a fost inclusă şi salvarea unui muncitor care a suferit un accident de muncă. Locul de desfăşurare a exerciţiului a fost societatea Arabescque, situată pe bd-ul Aurel Vlaicu. După stingerea flăcărilor, un echipaj de la Descarcerare a intervenit pentru scoaterea muncitorului rănit şi prins sub un morman de bare metalice. „Am reuşit să scoatem victima de sub fiare, i-am imobilizat gîtul şi piciorul stîng şi apoi am transportat-o cu o targă la ambulanţă pentru a fi dusă la spital”, a declarat lt. Răzvan Vlad, coordonatorul aplicaţiei tactice. Lt. Răzvan Vlad a precizat că societatea este dotată cu hidranţi atît în interiorul depozitului cît şi în exterior, dar şi cu un număr mare de extinctoare. Pompierii au dat dovadă încă o dată de profesionalism, demonstrînd că sînt pregătiţi să răspundă oricărui pericol în scurt timp. Acest exerciţiu tactic face parte dintr-un lanţ de simulări pe care le efectuează ISU Dobrogea în această săptămînă.