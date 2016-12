APM a încălcat unilateral protocolul privind stadionul Portul

După cum aţi putut afla din cotidianul Telegraf de marţi, fotbaliştii de la echipele de copii, juniori şi seniori ale clubului Portul Constanţa nu mai au voie să intre pe stadionul Portul, începând de săptămâna trecută. Şi asta cu doar câteva zile înainte de startul Ligii a IV-a la fotbal, programat la sfârşitul acestei săptămâni. Costel Petre, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP), federaţie care susţine echipa de fotbal Portul, ne-a oferit ieri detaliile acestui caz incredibil.

APM A CEDAT DE BUNĂVOIE STADIONUL PORTUL, PÂNĂ ÎN 2020. În 2001, Administraţia Porturilor Maritime (APM) Constanţa a renunţat să mai sprijine echipa de fotbal, care a trecut din nou în grija FNSP. Conform Protocolului nr. 36.741 din 12 august 2001, CN APMC SA ceda „gratuit dreptul de folosinţă asupra bazei sportive, cu toate dotările pe care le include, pe o perioadă de 5 ani, cu drept de preempţiune la prelungirea termenului pentru AS Portul Constanţa”. De asemenea, CN APMC SA se obliga „să asigure pe contul său toate cheltuielile aferente lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi cheltuielile pentru furnizare utilităţi”, dar şi să „susţină financiar echipele de copii şi juniori ale AS Portul cu suma de 152.600.000 lei (n.r. - vechi) pentru fiecare an competiţional” (vezi facsimil).

Pe 24 noiembrie 2004, cele două părţi au încheiat un act adiţional, nr. 32.232, prin care „dreptul de folosinţă, cu titlu gratuit, se prelungeşte până în 2020”, însă FNSP renunţa la sponsorizarea anuală a echipelor de copii şi juniori.

„Pur şi simplu aşa a vrut el!” În ciuda acestor acte, care precizează clar drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, APMC a încălcat unilateral protocolul! „La ora actuală, echipa este susţinută de FNSP şi avem contract pentru baza sportivă până în anul 2020. Când a venit domnul Popa Aurelian director la APMC, ne-a somat că trebuie să plecăm de acolo, cu echipă cu tot. Nu a venit să discute cu noi, cu federaţia sindicală sau cu asociaţia sportivă. Printr-o casă de avocatură am primit o citaţie să ne prezentăm la stadion şi să ne luăm lucrurile, pentru că nu mai avem voie să intrăm în baza sportivă. Nu ne-a comunicat niciun motiv. Pur şi simplu aşa a vrut el! Chiar dacă exista acel protocol! A venit cu un executor judecătoresc, noi nu am vrut să semnăm şi i-am spus că noi avem de partea noastră protocolul şi actul adiţional, iar dacă nu le recunoaşte şi vrea să le atace, mergem în instanţă. Aşa a şi făcut: a cerut în instanţă rezilierea contractului, deşi nu există prevăzută în contract clauză de reziliere. Protocolul poate fi reziliat doar prin înţelegerea părţilor. Ne judecăm, dar în această perioadă, în care echipele trebuiau să se pregătescă, a oprit utilităţile la stadion (n.r. - pe 22 ianuarie 2012). Am făcut o ordonanţă prezidenţială, am câştigat în instanţă pe 23 februarie şi au fost obligaţi să dea drumul la utilităţi, dar joia trecută (n.r. - 8 martie 2012) le-a dat ordin celor care se ocupă de pază să ne interzică accesul în baza sportivă. Fără a ne anunţa în prealabil! Facem chiar acum o a doua ordonanţă prezidenţială, pentru accesul în baza sportivă”, a declarat Costel Petre.

FNSP A ÎNTOCMIT UN PROIECT PENTRU MODERNIZAREA STADIONULUI. „În urmă cu câţiva ani, miniştrilor Transporturilor, cum ar fi Berceanu sau Orban, şi directorilor de la APMC le-am trimis un material prin care am solicitat concesionarea stadionului pe o perioadă de 45 de ani, pentru a crea acolo cu adevărat o bază sportivă performantă, la nivelul secolului 21. Voiam să construim două terenuri de antrenament sintetice, un minihotel cu cantină pentru jucători, o parcare. Este un proiect pentru care atunci aveam chiar şi sponsori, dar nu am primit până acum niciun răspuns. Este clar că toţi care vin la APMC pun ochii pe acest stadion pentru a face acolo un mall sau altceva. De aceea l-au şi lăsat în paragină în mod intenţionat. Pe de altă parte, nu poţi aduce investitori lângă echipă când mai sunt opt ani şi nu se ştie ce se va întâmpla cu protocolul, dacă se va prelungi sau nu. Noi ne dorim ca echipa Portul să existe în continuare şi să facem performanţă pe acest stadion. Ne uităm la ce echipe au ajuns să joace prin Liga I sau Liga a II-a, iar echipa celui de-al şaselea port din Europa este în Liga a IV-a. Este ruşinos!”, a mai spus preşedintele FNSP.

ALŢI DIRECTORI AI APM AU SPRIJINIT FOTBALUL. „Sub alţi directori, APMC chiar ne-a ajutat cu bani să ţinem echipa de seniori, deşi protocolul din 2001 nu prevedea aşa ceva. Când a venit Banias director, în 2006, chiar au preluat ei echipa pentru o perioadă, cu obligaţia de a o menţine în Liga a III-a. Nu au reuşit, aşa că echipa a revenit la noi după ce a retrogradat. Ne deranjează faptul că APMC nu ne-a spus ce vrea să facă în continuare cu acest stadion. Este un stadion al oraşului Constanţa, chiar dacă APMC şi l-a trecut în proprietate în anul 1997. Cum a făcut asta, e un semn de întrebare! Pe vremea aceea Mironescu era la minister...”, a afirmat Costel Petre.

APM NU VREA SĂ MAI ACORDE GRATUITĂŢI. Directorul general al CN APMC SA, Aurelian Andrei Popa, a oferit ieri punctul de vedere al companiei în legătură cu acest diferend. „Protocolul respectiv depăşeşte cadrul legal şi de aceea ne-am adresat instanţei pentru a fi anulat. Eu încerc să-mi fac cât mai bine treaba ca director general, corect şi profesionist. O societate comercială care încearcă să facă profit nu poate acorda gratuităţi. Până acum, banul public era folosit pentru a plăti ceva de unde societatea comercială nu câştiga nimic. Aceste costuri erau total nejustificate şi de aceea încercăm anularea protocolului”, a declarat Aurelian Andrei Popa.

Concluzie: APM nu doreşte să mai susţină financiar, chiar şi indirect, activitatea echipelor de fotbal de la AS Portul Constanţa. Asta în ciuda faptului că foştii conducători ai companiei au gândit altfel, acum 11 ani... De suferit, suferă jucătorii antrenaţi de Doru Lupu, Ghiunaidin Gafar şi Vasile Enache, fotbalişti mai mari sau mai mici, pentru care clubul va trebui acum să caute alte terenuri pentru antrenamente şi pentru meciuri.