APM a interzis fotbaliştilor de la Portul să intre pe stadion!

Începând de săptămâna trecută, fotbaliştilor de la echipele de copii, juniori şi seniori ale clubului Portul Constanţa li s-a interzis să intre pe stadionul Portul! Decizia a venit din partea Administraţiei Porturilor Maritime (APM), deşi există un contract conform căruia echipa are drept de utilizare a stadionului Portul până în anul 2020. Contractul a fost încheiat în 2001, atunci când APM a renunţat să mai sprijine echipa de fotbal, iar aceasta a fost preluată de Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare (FNSP). APM s-a angajat să pună baza sportivă la dispoziţia echipei, a făcut acest lucru, dar la începutul acestui an, fără a da vreo explicaţie, a oprit utilităţile la stadion (curent electric, apă, gaze).

„Noi am reluat antrenamentele pe 9 ianuarie, cu seniorii, respectiv pe 16 ianuarie, cu grupele de copii şi juniori. Din 22 ianuarie, de când nu am mai avut căldură, apă caldă şi curent electric la stadion, nu am mai putut să ne desfăşurăm activitatea. În aceste condiţii, am jucat câteva meciuri de pregătire, pe alte terenuri, iar sâmbăta şi duminica ne-am antrenat pe terenul sintetic din Eforie Nord, prin amabilitatea domnului Nedu. Mai făceam antrenamente şi în sala noastră, dar era foarte greu fără căldură şi lumină. Între timp, FNSP a obţinut un ordin judecătoresc pentru a se da drumul la utilităţi, dar după câteva zile ne-au interzis să mai intrăm în baza sportivă”, a declarat Doru Lupu, antrenorul echipei Portul Constanţa. Mai multe detalii despre acest subiect puteţi citi în numărul de mâine al cotidianului Telegraf.