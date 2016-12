Apocalipsă glacială în SUA

Sudul SUA se confruntă cu încă o furtună de gheaţă, căderi masive de zăpadă şi temperaturi foarte scăzute care au transformat şoselele în patinoare periculoase şi au lăsat zeci de mii de oameni fără electricitate. Furtuna, care s-a extins dinspre statele Texas, Mississippi şi Alabama către Carolina de Sud şi Carolina de Nord, a fost apreciată în termeni aproape apocaliptici de Serviciul Naţional de Meteorologie al SUA, care a calificat aceste condiţii meteo drept un eveniment de proporţii istorice.

Cel puţin şase oameni au murit în statele Texas şi Mississippi, iar în nord-estul statului Alabama au fost trimise două autovehicule de depanare de la Garda Naţională pentru a ajuta la deblocarea autostrăzii interstatale 65. Furtuna se îndreaptă spre nord pe parcursul acestei zile, căderile de zăpadă de 15 - 30 cm urmând să afecteze Washington DC, zona metropolitană New York şi New England. Multe zboruri înregistrează întârzieri în condiţiile deplasării furtunii către nord. Aeroporturile din Washington, Philadelphia, New York şi Boston au anunţat deja anularea a peste 1.000 de zboruri. În contextul continuării furtunii pe tot parcursul zilei, autorităţile se aşteaptă la consecinţe la fel de grave ca în anul 2000, când peste 500.000 de locuinţe şi companii au fost private de energie electrică. Pierderile au fost estimate atunci la 35 de milioane de dolari.

CUPOLĂ URIAŞĂ DE AER RECE O nouă furtună de zăpadă a început la Washington, miercuri seara. Stratul de zăpadă a atins 30 de centimetri, ieri. Şcolile din capitală, ca şi cele din statul vecin Maryland sunt închise. Preşedintele Barack Obama a declarat, miercuri, stare de urgenţă în 45 de comitate din Georgia şi Carolina de Sud, două state din sud-est, o decizie care permite serviciilor federale însărcinate cu situaţiile de urgenţă să opereze. În aceste state, unde ninsori importante au antrenat dificultăţi pe autrostrăzi, cel puţin 370.000 de locuinţe nu aveau electricitate miercuri seara. Furtuna de zăpadă, care ar putea să fie, potrivit serviciilor meteorologice, cea mai importantă înregistrată în această iarnă deja bogată în evenimente similare, a început să-şi facă resimţite efectele, în noaptea de marţi spre miercuri, în sud-estul ţării, avansând către nord. Vremea rea înregistrată săptămâna aceasta în SUA a antrenat anularea a aproape 7.000 de zboruri în întreaga ţară, iar site-ul specializat flightaware.com anunţa anularea a peste 4.100 de zboruri, ieri. Aeroportul internaţional Hartsfield-Jackson din capitala Georgiei, Atlanta, cel mai important ca trafic în lume, a anulat miercuri aproape toate cele 2.500 de zboruri zilnice. Meteorologii avertizează de mai multe zile cu privire la o cupolă uriaşă de curenţi de aer rece veniţi din Arctica şi care urmează să se instaleze în partea de est a SUA, creând o furtună glacială, susceptibilă să paralizeze numeroase state, din Georgia şi Carolina de Sud şi până în regiuni situate în nord. Alerte de tornade au fost lansate în Florida, din cauza întâlnirii acestui aer glacial cu cel de la tropice. Iarna este dură, în acest an, în SUA şi are, uneori, consecinţe neaşteptate.