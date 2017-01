Anul 2012 înfierbântă imaginaţia celor care aşteaptă sfârşitul lumii. Secta Growing in Grace, condusă de autointitulatul anticrist Jose de Luis de Jesus, cu adepţi în 35 de ţări diferite, prevesteşte apocalipsa pe 30 iunie, iar cei care nu-şi tatuează numărul 666 vor pieri, conform credinţei sale. ”Toţi cei care nu cred în noi vor fi distruşi”, se anunţă pe multe panouri publicitare din SUA, Brazilia şi alte opt ţări în care este prezentă secta, iar oamenii sunt îndemnaţi să-şi tatueze simbolul 666. Secta este condusă de carismaticul Jose de Luis de Jesus, care s-a autointitulat Anticristul. Acesta consideră că ”este greşit ca învăţăturile evreieşti ale lui Iisus să fie urmate” iar cele de luat în seamă sunt ale apostolului Paul, cu care Jesus spune că se află în contact direct. Conform liderului sectei, Anticrist înseamnă ”cel care nu mai trăieşte precum a făcut-o Iisus din Nazaret în timpul vieţii sale umane”. Conducătorul sectei din Canada, Alex Poessy, a explicat cum va fi apocalipsa din 30 iunie: ”În acea zi, corpul lui Jose de Luis de Jesus, care e un om ca şi mine, va deveni nemuritor. Va trăi pentru totdeauna. Asta se va întâmpla cu el, dar şi cu adepţii lui. Toţi cei care nu cred vor fi distruşi”, afirmă acesta.

Secta Growing in Grace are adepţi în 35 de ţări diferite şi dispune de 287 de posturi de radio şi o reţea de televiziune non-stop în limba spaniolă. În plus faţă de supravieţuire, Jose de Luis de Jesus le promite adepţilor săi şi superputeri după 30 iunie. ”Putem să alergăm şi să nu obosim. Putem trece prin foc, fără să ne ardem. Aş putea să vorbesc acum şi pe urmă să trec prin perete”, a spus fiica lui Alex Poessy. Adepţii sectei sunt încântaţi că data de 30 iunie se apropie. ”Lumea nu se va sfârşi. Se va sfârşi acest sistem. Toate guvernele şi valorile tranzacţionale vor cădea. Noul guvern al 666 va prelua puterea”, a mai spus aceasta.

Jose de Luis de Jesus, născut în Ponce, Puerto Rico, în 1946, insistă ca adepţii lui să-i spună ”tată”. El, un hoţ mărunt pe atunci, precizează că şi-a înţeles destinul în 1973, pe când trăia în Massachusetts. Secta a fost înfiinţată în 1986 iar mulţi spun că grupul este mai mult decât un cult. Şi despre banii sectei au apărut întrebări, după ce o parte din fonduri a fost transferată într-o bancă din Columbia, pe numele conducătorului său. Jose de Luis de Jesus s-a retras din viaţa publică pe 22 aprilie, pentru a se întoarce la ”transformarea” din 30 iunie, când secta lui va conduce lumea. Preoţi şi experţi în sociologie şi-au manifestat îngrijorarea privind data prevestită de sectă, pentru că se tem pentru viaţa sectanţilor. Predicţia 30 iunie este asemănătoare cu cea a californianului Harold Camping, care spunea că Apocalipsa va veni pe 21 iunie 2011. Nu s-a întâmplat aşa şi, de ruşine, acesta s-a retras din viaţa publică.