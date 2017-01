Apostol Armeanu candidează pentru şefia Baroului Constanţa

Cinci avocaţi şi-au depus candidaturile pentru funcţia de decan al Baroului Constanţa, până ieri a fost ultima zi de înscriere. Alegerile vor avea loc pe 2 aprilie. După ce Sorin Calafus şi Gabriel Grigore au anunţat că vor să lupte pentru şefia Baroului, alţi trei avocaţi au decis să intre în cursă: Doina Mazăre, Ionuţ Calipetre şi Apostol Armeanu. Multă lume se aştepta ca actualul decan al Baroului, Ion Popescu, să candideze pentru un nou mandat, dar el a preferat să se retragă. Cel mai tânăr candidat la funcţia de decan este avocatul Ionuţ Calipetre. El ne-a declarat că, deocamdată, nu vrea să îşi facă public programul electoral şi aşteaptă momentul potrivit pentru a-şi face cunoscute intenţiile cu privire la schimbările pe care ar putea să le facă dacă va fi ales decan. Ultimul care şi-a anunţat candidatura, dar nu şi cel din urmă, este avocatul Apostol Armeanu, actualul prodecan al Baroului Constanţa. „Am văzut ce persoane candidează la decanat şi am hotărât să lupt în continuare pentru acest Barou şi să mă implic în tot ceea ce înseamnă avocatură la Constanţa ”, a spus Armeanu. „Până acum am avut calitatea de consilier şi prodecan şi consider că s-au petrecut lucruri destul de bune în ultimii ani, una dintre problemele rezolvate fiind cea cu oficiile care nu se plăteau. Vreau să menţinem ceea ce a făcut bun în ultimii patru ani consiliul Baroului şi doresc ca activitatea să continue în aceeaşi notă. Cu ajutorul consilierilor şi mai ales al tinerilor, vreau să facem ceva în plus. Cred că cel mai bine este să aplici legea în folosul avocaţilor tineri şi foarte tineri. Ei sunt grosul armatei, cei care luptă pentru păstrarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului!”, a adăugat Apostol Armeanu. Întrebat ce planuri de viitor are pentru Barou, el a precizat că nu vrea să facă promisiuni deşarte. „Important este să punem osul la treabă toată lumea! În general, decanii de la Constanţa au fost persoanele care au muncit şi, nu de puţine ori, au muncit singuri, şi îmi pare rău că trebuie să spun asta…Vreau ca, pe viitor, consilierii să muncească mai mult ca să putem rezolva problemele mult mai repede. În această profesie, nu există subordonare, dar trebuie ca fiecare să facă ceea ce are de făcut”, a mai spus Armeanu. El va candida atât pentru funcţia de decan,cât şi pentru cea de consilier. Pentru cele 11 locuri de consilier în conducerea Baroului Constanţa se vor lupta peste 30 de avocaţi, printre care Cătălin Filişan, Sorin Calaigii, Radu Cârligel, Dan Frangetti, Ionuţ Cazan, Anca Neagu.