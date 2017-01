Apostu, reprimit în lotul Farului

Exclus din lotul Farului cu două săptămîni înaintea debutului sezonului în Liga I, Bogdan Apostu a revenit la Constanţa în urmă cu două săptămîni, pregătindu-se sub comanda lui Constantin Gache. Atacantul în vîrstă de 25 de ani a fost în tratative cu o formaţie de primă ligă din Israel, însă acestea nu s-au finalizat. În aceste condiţii, Apostu a decis să rămână la gruparea de pe litoral, înţelegîndu-se cu oficialii constănţeni în privinţa prelungirii contractului pînă în 2009. “Sper să am şansa să demonstrez ce pot şi sînt decis să lupt pentru un loc de titular în atac, chiar dacă este o concurenţă foarte mare”, a spus jucătorul care a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la UTA. Apostu va purta tricoul cu numărul 26 şi are drept de joc pentru meciul de duminica viitoare, cu CFR Cluj. În schimb, “rechinii” s-au despărţit de un alt atacant, Armel Disney, care a fost împrumutat pînă la finalul sezonului la echipa de liga a III-a, Internaţional Piteşti. Venit în urmă cu doi ani la Farul de la Pandurii Tg.Jiu, internaţionalul congolez nu a mai prins lotul în acest sezon, fiind criticat de antrenorul constănţean pentru prestaţia sa în meciurile amicale.

Întrucît Liga I nu programează meciuri în acest sfîrşit de săptămînă, Constantin Gache a decis să trimită la echipa secundă mai mulţi jucători. În aceste condiţii, Isleam, Larie, Monteiro, Otvoş, L.Mihai 2, Neaga, D.Florea, Ciobanu şi Apostu vor evolua în partida Aversa Bucureşti-FC Farul II din etapa a treia a Ligii a III-a.