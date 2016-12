Apostu şi Stoia, transferaţi la Penitenciarul Gherla

Primarul suspendat Sorin Apostu şi omul de afaceri Călin Stoia au fost transferaţi, vineri, din arestul IPJ Cluj în Penitenciarul Gherla. Purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Gherla, Ovidiu Chiorean, a declarat că cei doi vor sta 21 de zile în carantină, conform procedurii. Cei doi vor sta în aceeaşi încăpere, împreună cu o a treia persoană. Curtea de Apel Cluj a decis, joi, că măsura arestării primarului suspendat Sorin Apostu şi a omului de afaceri Călin Stoia este în continuare necesară. Primarul suspendat Sorin Apostu a fost prezentat în faţa judecătorilor Curţii de Apel Cluj, la primul termen al procesului în care el este judecat pentru fapte de corupţie. Potrivit materialului de trimitere în judecată, Sorin Apostu este acuzat de luare de mită, complicitate la spălare de bani în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, trafic de influenţă în formă continuată, instigare la spălare de bani în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi primire de foloase necuvenite. Călin Stoia, administrator al SC Compania de Salubrizare Brantner Vereş, este cercetat, printre altele, pentru dare de mită şi spălare de bani, iar soţia lui Sorin Apostu, avocatul Monica Apostu, este cercetată, printre altele, pentru complicitate la luare de mită, spălare de bani, fals în înscrisuri şi complicitate la trafic de influenţă. Sorin Apostu a fost reţinut de DNA şi apoi arestat sub acuzaţia că a luat mită în schimbul încheierii unor contracte legate de asigurarea parcului auto şi de salubrizare.