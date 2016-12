Apostu, urmărit penal într-un nou dosar

Fostul primar pedelist al oraşului Cluj-Napoca Sorin Apostu mai are un dosar pe cap. El este urmărit penal într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Cluj, în urma unor plângeri penale depuse împotriva sa, ce au vizat lucrări de construcţie fără autorizaţie la monumente protejate şi în zone protejate. Anunţul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Cluj, Adnana Ilieş. Ea a explicat, ieri, că în iunie 2011 au fost depuse trei plângeri penale împotriva fostului primar din Cluj Napoca. Fostul primar din Cluj Napoca se află în arest din noiembrie 2011, fiind judecat pentru fapte de corupţie. Apostu este închis la Penitenciarul Târgu Mureş, iar procesul său de corupţie se află pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş. Democrat liberalul a fost trimis în judecată, în stare de arest, pentru luare de mită în formă continuată, complicitate la spălare de bani în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată, instigare la spălare de bani în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi primire de foloase necuvenite. Sorin Apostu a demisionat din funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca în 15 februarie.