Apple a lansat iPhone 5

PROGRES PE TOATE PLANURILE Noul telefon Apple este mai subţire, mai uşor şi cu ecran mai mare decât modelele precedente. Asistentul vocal Siri a devenit şi mai puternic. Carcasa este fabricată integral din sticlă şi aluminiu. Butoanele se regăsesc în aceleaşi poziţii ca la modelul anterior. iPhone 5 cântăreşte 112 grame, cu 20% mai puţin faţă de iPhone 4S şi are grosimea de 7,6 milimetri, fiind cu 18% mai subţire. Ecranul are diagonala de 4 inch, cu o densitate de pixeli similară celei de pe iPhone 4S, datorită rezoluţiei de 1136x640. Senzorii touchscreen sunt integraţi în display, tehnologie datorită căreia ecranul este cu 30% mai subţire. iPhone 5 este echipat cu sistemul de operare iOS 6 al Apple, care aduce numeroase îmbunătăţiri faţă de versiunea anterioară. Bateria iPhone asigură opt ore de convorbire în reţele 3G sau opt ore de navigare pe internet pe reţele 4G LTE. Camera are senzor de opt megapixeli şi tehnologie ce permite realizarea de fotografii de calitate superioară modelelor mai vechi, în condiţii de luminozitate redusă. Noul iPhone poate înregistra clipuri video în rezoluţie full HD 1080p, cu o mai bună stabilizare a imaginii, iar utilizatorul poate captura şi instantanee, în timp ce filmează. Camera de pe partea din faţă a telefonului, destinată videochatului, poate filma la rezoluţie 720p. iPhone 5 vine cu un nou model de căşti audio, superioare celor oferite anterior de Apple.

REACŢIE AŞTEPTATĂ Precomenzile încep astăzi în SUA, Canada, Marea Britanie, Germania, Franţa, Australia, Japonia, Hong Kong şi Singapore, urmând ca la începutul lunii octombrie să se extindă şi în alte 20 de ţări, posibil şi România. Livrările încep din 21 septembrie. Preţurile terminalelor achiziţionate alături de abonament sunt 199 dolari pentru modelul cu o memorie de 16 GB, 299 de dolari pentru modelul de 32 GB şi 399 de dolari pentru modelul cu o memorie de 64 GB.

iPhone a dat tonul pe piaţa smartphone-urilor, timp de jumătate de deceniu, însă noul model iPhone 5, deşi cu un ecran mai mare şi conectivitate 4G, nu are mai multe din caracteristicile rivalilor, iar acum se pune întrebarea dacă poate evita să devină plictisitor. Analiştii anticipează, totuşi, vânzări mari. Consumatorii din întreaga lume au cumpărat în trecut versiuni ale iPhone care reprezentau îmbunătăţiri ale versiunilor anterioare. Când iPhone 4S a devenit disponibil în octombrie anul trecut, vânzările Apple au crescut de peste două ori, la 37 de milioane de unităţi pentru trimestrul respectiv. Compania şi-a fixat obiectivul de a vinde 42,8 milioane de unităţi până la sfârşitul anului.

O PROBLEMĂ DE IMAGINE Apple are tot mai mult o problemă legată de condiţiile oferite muncitorilor care fabrică componentele sale în China. Dormitoare urât mirositoare şi pline de gândaci, ture de muncă de opt ore fără nicio pauză şi şefi insensibili care îşi jignesc subalternii. Acestea sunt condiţiile în care muncesc angajaţii din fabrica Foxconn din Tai Yuan, locul unde se produc noile modele iPhone 5, dar şi iPad-urile. Un jurnalist din Beijing care lucrează pentru ”Shanghai Evening Post” a lucrat aici sub acoperire, timp de zece zile şi a publicat un reportaj cutremurător despre condiţiile de muncă. Acesta a relatat că a fost cazat într-un dormitor insalubru, care mirosea urât, iar sacii cu gunoaie zăceau la uşă. În dulapuri mişunau gândacii iar aşternuturile de pe pat erau vechi şi pătate. În plus, munca pe care trebuia să o presteze era extrem de obositoare, timp de opt ore. Cei care încercau să se oprească din lucru erau pedepsiţi de supraveghetori ca la şcoală, fiind trimişi să stea zece minute la colţ şi să se gândească la faptele lor! Foxconn a recunoscut că nu este perfectă şi că va ancheta condiţiile de muncă din fabrica din Tai Yuan, după acest reportaj.