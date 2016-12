Apple a lansat modelul iPhone 7: „telefonul anului“

iPhone 7 vine cu vechiul design, dar și cu suficiente noutăţi.

Display-ul își păstrează rezoluția Retina, dar iPhone 7 și iPhone 7 Plus vor avea culori mai naturale și luminozitate mai mare. În plus, iPhone 7 și iPhone 7 Plus sunt rezistente la apă și la praf. Butonul de home a fost înlocuit de un senzor.

Noul iPhone va fi disponibil în 5 culori. Vor rămâne variantele ”gold”, ”rose gold” şi ”silver”. Va dispărea versiunea ”space gray”, care va fi înlocuită cu ”dark black”. În plus, va fi lansată o nouă culoare, intitulată ”piano black”.

Modelul de bază va face saltul, în sfârşit, de la insuficientul spaţiu de 16 GB, la 32 GB. Cu această ocazie, versiunea cea mai încăpătoare de iPhone va ajunge la 256 GB.

Versiunea standard va rămâne la 2 GB memorie RAM. În schimb, modelul Plus va oferi 3 GB de memorie RAM. Se pare că Apple a fost nevoită să crească puterea de procesare a acestui model, deoarece sistemul foto dual are nevoie de mai multă memorie pentru procesarea şi combinarea într-o singură imagine a celor două fotografii realizate.

Tot pe partea foto, noul sistem dual al versiunii Plus va fi compus dintr-un obiectiv ultra-angular şi unul tele, ambele având 12 MP. Se pare că această combinaţie va reuşi să ofere atât zoom optic, cât şi o apertură suficient de deschisă.

Se confirmă, din nou, faptul că Apple va renunţa la ieşirea audio de 3.5 mm. Ca urmare, în pachet va filivrată o pereche de căşti cu conector proprietar Lightning şi un adaptor pentru ieşirea tradiţională. Spaţiul eliberat de ieşirea de 3.5 mm va fi ocupat cu un senzor care va îmbunătăţi sistemul 3D Touch.

Prin renunţarea la ieşirea audio de 3,5 mm, Apple va îmbunătăţi rezistenţa la apă a noului model, care se pare că va beneficia de certificarea oficială IPX7.

Procesorul de pe noul model de iPhone va reprezenta un salt important. Acesta va folosi chipsetul A10, care va rula la o frecvenţă de 2,4 GHz, spre deosebire de generaţia anterioară care funcţiona la 1,85 GHz.