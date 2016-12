Apple a pierdut zece miliarde de dolari din capitalizare

PIERDERI LA BURSĂ Apple a pierdut aproximativ zece miliarde de dolari din capitalizare, după ce grupul taiwanez Foxconn Technology, cel mai mare producător de electronice din lume, care fabrică în China inclusiv iPhone şi iPad, a anunţat îngheţarea angajărilor, generând temeri privind cererea de electronice de consum. Foxconn a suspendat activitatea de recrutare până la sfârşitul lunii martie, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei taiwaneze, Bruce Liu. Decizia nu are legătură cu producţia iPhone 5, fiind dezminţite informaţiile apărute anterior în presă. Acţiunile Apple au coborât, miercuri, la New York, cu 2,4%, la 448,8 dolari, capitalizarea companiei fiind de 421,5 miliarde de dolari la preţul de închidere. Astfel, Apple a pierdut aproximativ zece miliarde de dolari din valoarea de piaţă. Decizia anunţată de Foxconn a întreţinut atmosfera negativă din ultimele luni cu privire la perspectivele de creştere a Apple pe fondul încetinirii cererii pentru smartphone-uri şi competiţiei tot mai dure de pe această piaţă. Pe de altă parte, măsura ar putea indica efectul asupra Foxconn al deciziei Apple de a-şi diversifica baza de furnizori şi fabricanţi, notează un analist financiar. 40% dintre tabletele iPad Mini sunt fabricate de Pegatron Corp., în timp ce Foxconn este singurul producător al iPad de 9,7 inci, a cărei cotă de piaţă este în scădere în urma lansării variantei mai mici şi mai ieftine.

Îngheţarea angajărilor ar putea reflecta şi un trend social, muncitorii chinezi revenind la muncă în număr mai mare în acest an, după vacanţa de Anul Nou Chinezesc, 90% dintre aceştia revenind la lucru în acest an, faţă de mai puţin de 80% în mod normal, potrivit analiştilor RBC Capital Markets. Această situaţie ar putea fi motivată de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă la Foxconn şi de creşterea salariilor. Analiştii UBS consideră că unul dintre motivele suspendării angajărilor la Foxconn ar putea fi scăderea comenzilor din partea Hewlett-Packard. Foxconn produce PC-uri pentru HP, contract care generează aproximativ 8,1% din veniturile companiei chineze. HP este al doilea mare client al Foxconn, după Apple, care generează 33% din venituri. ”Nikkei” titra însă în ediţia de ieri că Foxconn va amâna extinderea capacităţii de producţie a fabricii din Zhengzhou, China, unde sunt asamblate iPhone-uri. Tot Nikkei scria în luna ianuarie despre scăderea cu 50% a comenzilor pentru piese destinate iPhone 5, din cauza vânzărilor sub estimări.

Analiştii BNP Paribas estimează că Apple va vinde 38 de milioane de smartphone-uri iPhone 5 în acest trimestru, cu 20% mai puţine decât în ultimele trei luni ale anului trecut, perioadă în care comerţul retail este cu mult mai ridicat decât în restul anului, datorită sezonului sărbătorilor de iarnă. Directorul general al Apple, Tim Cook, a recomandat acţionarilor să nu trateze prea serios informaţiile despre modificările apărute în lanţul de producţie al companiei.

PIAŢĂ FOARTE DINAMICĂ Producătorii chinezi de telefoane mobile, în prezent activi mai ales pe segmentul terminalelor cu preţuri reduse, sunt pregătiţi să intre în acest an pe piaţa smartphone-urilor scumpe, de peste 500 de dolari, segment dominat de Apple, Samsung şi alte câteva companii. Noua strategie va susţine creşterea pieţei telefoanelor scumpe din China de la un milion de unităţi, anul trecut, la 20 de milioane de unităţi în acest an, potrivit estimărilor Nomura Equity Research. Intrarea pe terenul iPhone 5 (Apple) şi Galaxy S3 (Samsung) va îmbunătăţi semnificativ marjele de profit pentru companiile chineze. ZTE a anunţat modelul Grand S, (preţ de 620 de dolari), Huawei Technologies va concura cu Ascend D2 (639 de dolari), Lenovo Group cu smartphone-ul K900 (520 de dolari) iar China Wireless Technology cu modelul 9960 (680 de dolari). Toate cele patru telefoane dispun de ecrane de 4,7-5,5 inci (12-14 centimetri) şi depăşesc iPhone 5 şi Galaxy S3 în privinţa unor specificaţii precum rezoluţia ecranului, viteza procesorului sau cameră. iPhone 5 are un ecran de 4 inci (10 centimetri) iar Galaxy S3 de 4,8 inci (12 centimetri).

Vânzătorii de smartphone-uri chinezi ar putea să câştige o parte din afacerile Apple şi Samsung cu operatorii locali, parte a eforturilor companiilor telecom de a combate poziţia dominantă a marilor producători de smartphone-uri. Analiştii Nomura se aşteaptă ca producătorii chinezi să livreze, în acest an, circa 20 de milioane de telefoane scumpe, faţă de aproape zero în 2012. Livrările totale de smartphone-uri pe piaţa din China, pe întreaga gamă de preţuri, sunt estimate la 300 de milioane, în acest an, în urcare cu 50% faţă de nivelul prognozat pentru anul trecut.