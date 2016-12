Apple, cel mai valoros brand din lume

IT LA PUTERE Apple şi Google au devenit cele mai valoroase branduri din lume, devansând Coca-Cola, care a pierdut, pentru prima dată în ultimii 13 ani, primul loc în topul celor mai cunoscute mărci. Topul celor mai valoroase mărci din lume, realizat de Interbrand, companie din grupul Omnicom, apare anual începând din 2000 şi este unul dintre cele mai urmărite. Astfel, Apple a urcat pe primul loc în acest an, cu o valoare estimată la 98,3 miliarde de dolari, în creştere cu 28% faţă de anul trecut. Pe locul secund se găseşte Google, marcă evaluată la 93,3 miliarde de dolari, cu 34% mai mult decât în 2012. Coca-Cola, cel mai mare producător mondial de băuturi răcoritoare, a căzut pe locul 3. Brandul Coca-Cola a crescut în valoare cu 2% în ultimul an, la 79,2 miliarde de dolari.

Top 10 este dominat de companii din sectorul IT. Locul 4 revine grupului IBM, cu o valoare de 78,8 miliarde de dolari, urmat de Microsoft, cu 59,54 miliarde de dolari. Locul 6 este ocupat de General Electric, cu 46,9 miliarde de dolari, urmat de McDonald's, cu 42 miliarde de dolari. Şi următoarele două poziţii revin unor giganţi din industria IT: Samsung - pe locul 8, cu 39,6 miliarde de dolari, urmat de Intel, cu 37,2 miliarde de dolari. Cele două companii au făcut schimb de locuri faţă de raportul din 2012. Locul al zecelea revine mărcii Toyota, evaluată la 35,3 miliarde de dolari.

O LUME ÎN SCHIMBARE „Mărci precum Apple, Google şi Samsung ne schimbă comportamentul: cum cumpărăm, cum comunicăm unii cu alţii, influenţându-ne chiar să vorbim sau nu unii cu alţii. Au schimbat literalmente modul în care ne trăim vieţile”, a explicat directorul general global al Interbrand, Jez Frampton. În acest context, Facebook a urcat 17 poziţii în topul celor mai valoroase 100 de branduri, până pe 52, de pe locul 69 în 2012, anul în care a debutat în top. Marca Facebook este evaluată la 7,7 miliarde de dolari. La polul opus, BlackBerry a dispărut din listă, după ce a căzut anul trecut de pe locul 56 până pe 93. Nokia se plasează în acest an pe locul 57, evaluată la 7,4 miliarde de dolari, după ce a fost cotată pe locul 19 în 2012. În sectorul auto, Chevrolet debutează în topul brandurilor pe locul 89, evaluată la 4,5 miliarde de dolari, prima marcă a General Motors care intră în primele 100 din lume. Toyota, cea mai cunoscută marcă auto, este cotată pe locul 10, fiind urmată îndeaproape de Mercedez-Benz pe locul 11, cu 31,9 miliarde de dolari, şi BMW pe locul 12, cu 31,8 miliarde de dolari.

CONCEDIERI ŞI RESTRUCTURARE Printre mărcile cu probleme se remarcă Siemens, care a anunţat că va concedia 15.000 de angajaţi, adică 4% din personalul său. Noul director executiv, Joe Kaeser, a suplimentat restructurările pentru a consolida poziţia grupului german în raport cu principalii concurenţi, General Electric şi ABB. Siemens are 370.000 de angajaţi la nivel global. Fostul director, Peter Loescher, a fost demis după ce compania a anunţat, în luna iulie, că nu va atinge ţinta de profitabilitate pentru 2014, de 12% din vânzări, care presupune şi reducerea costurilor cu 6,3 miliarde euro.

În Germania vor fi afectaţi 2.000 de angajaţi ai diviziei industriale a Siemens, 1.400 de salariaţi de la divizia de energie şi alţi 1.400 de la divizia de infrastructură. Alţi 200 de angajaţi din rândul personalului administrativ vor părăsi compania anul viitor. Jumătate dintre concedierile anunţate au fost deja implementate, restul fiind în curs de negociere cu sindicatele. Programul include şi pensionări anticipate.