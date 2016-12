Apple cere scuze clienţilor chinezi

Directorul general al Apple, Tim Cook, a cerut scuze consumatorilor chinezi, pentru confuziile cauzate de politica de garanţie a produselor, după mai bine de două săptămâni de critici din partea presei de stat din China, la adresa serviciului de vânzări promovat de Apple. Compania verifică politica de garanţie pentru iPhone 4 şi iPhone 4S şi simplifică explicarea acesteia, precum şi a modului în care clienţii pot transmite reacţii, a afirmat Tim Cook într-o scrisoare postată pe site-ul Apple din China.

Criticile la adresa Apple au început pe 15 martie, odată cu difuzarea unei emisiuni anuale despre siguranţa şi drepturile consumatorilor de către televiziunea de stat. Emisiunea a criticat compania americană pentru serviciile oferite, inclusiv pentru că nu oferă un iPhone nou, cu un an garanţie, în cazul unor reparaţii majore. Apple va înlocui modelele iPhone 4 şi iPhone 4S cumpărate în China cu telefoane noi, în cazul unor reparaţii capitale şi va acorda o garanţie de un an. Compania va asigura şi pregătirea corespunzătoare furnizorilor de service, pentru a explica noua politică de garanţie. iPhone 5, ultimul model Apple, are deja în China o garanţie precum cea care va fi introdusă pentru iPhone 4 şi iPhone 4S.

Popularitatea de care se bucură Apple şi alte branduri străine pe piaţa chineză le face ţinte pentru atacuri. Yum Brands, care deţine lanţul fast-food KFC, precum şi Wal-Mart Stores sau Gucci au avut parte de critici similare din partea presei de stat din China, din cauza unor produse sau probleme legate de condiţiile de muncă.