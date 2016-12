Apple vrea să înceapă producţia de maşini electrice în 2020

Conducerea companiei Apple a decis să accelereze procesul de construire de maşini electrice şi intenţionează să înceapă producţia în 2020, pentru a intra în competiţie directă cu Tesla şi General Motors (GM), care vor să lanseze, peste doi ani, modele îmbunătăţite ale maşinilor pe care le produc deja. Atât Tesla, cât şi General Motors vizează lansarea în 2017 a unor maşini electrice care să ruleze mai mult de 200 de mile la o încărcare şi care să coste sub 40.000 de dolari.

Echipa care lucrează la construirea unei maşini electrice sub brandul Apple este alcătuită din 200 de membri, compania căutând în continuare experţi în robotică şi producţia de baterii. Specialiştii din industria auto estimează că un producător cu experienţă în domeniu are nevoie de o perioadă de 5-7 ani pentru a crea un nou model de automobil. ”Dacă începi de la zero, vorbim probabil de aproximativ zece ani. Un automobil presupune un dispozitiv tehnologic foarte complex”, a explicat Dennis Virag, preşedinte al Automotive Consulting Group.

La începutul lunii februarie, producătorul american de baterii A123 Systems a dat în judecată gigantul IT pentru că a iniţiat ”o campanie agresivă” pentru a-i convinge specialiştii să se angajeze la Apple. A123 a arătat că cinci dintre angajaţii săi au plecat deja la Apple şi că, în plus, compania americană a încercat să atragă experţi în producţia de baterii de la LG Chem, Samsung Electronics, Panasonic, Toshiba şi Johnson Controls. ”Apple dezvoltă în prezent o divizie de baterii pentru a concura pe acelaşi sector precum A123”, se arată în plângerea înaintată unei instanţe judecătoreşti din SUA de către A123. De asemenea, Elon Musk, directorul executiv general al Tesla, a declarat că Apple încearcă să-i atragă angajaţii, oferindu-le bonusuri la semnătură în valoare de 250.000 de dolari şi creşteri salariale de 60% faţă de câştigurile de la Tesla.

Industria producătoare de maşini presupune investiţii majore, costurile unei uzine de producţie putând urca până la peste un miliard de dolari. În aceste condiţii, Elon Musk, directorul executiv al producătorului de maşini electrice Tesla, a declarat anul trecut că este foarte dificil să creezi un nou model de automobil. Apple este însă competitorul perfect, pentru că a înregistrat un profit-record, de 18 miliarde de dolari, în trimestrul octombrie - decembrie 2014, în urcare cu 38% faţă de aceeaşi perioadă din 2013, în timp ce veniturile au avansat cu 30%, la 74,6 miliarde de dolari, faţă de 57,6 miliarde de dolari. Anul trecut, un alt gigant din IT, Google, şi-a anunţat intrarea pe segmentul auto, vizând încheierea unor parteneriate cu producători din industria auto, pentru crearea unor maşini autonome în câţiva ani.