Apple și Samsung, în dispută cu oficialii din China

Cei mai mari producători de telefoane inteligente, Apple și Samsung, au mari probleme cu autoritățile de la Beijing și se remarcă fiecare cu demersuri pentru a-și consolida activitatea. Producătorul american a fost victimă colaterală în scandalul spionajului dintre Beijing și Washington, iar oficialii chinezi au blocat vânzările sau utilizarea aparatelor produse de Apple, pe motiv de securitate națională. Acuzația este că programul iOS 7 colectează datele utilizatorilor individuali. Apple s-a jurat că datele din fiecare iPhone nu sunt folosite pentru identificarea utilizatorului și chiar că nu oferă aceste date autorităților pentru a deschide posibilitatea unor abuzuri împotriva acestuia. Regimul de la Beijing privește cu suspiciune aplicația prin care se activează GPS-ul. Aceste informații se duc către un hotspot și un centru de sortare, unde există suspiciuni că ar putea fi interceptate informații despre locația utilizatorului. Doar 6% din telefoanele inteligente marca Apple sunt produse în China, dar măsura autorităților de a bloca accesul la iPhone costă destul de mult compania americană.

Apple are și o problemă de imagine. În iunie 2013, Prima Doamnă chineză, Peng Liyuan, a fost criticată pentru că s-a folosit de un iPhone în timpul unei vizite oficiale efectuate de președintele Xi Jinping în Mexic, în timp ce conflictul cu Apple nu fusese soluționat. De altfel, toate companiile americane și-au văzut reputația pătată în urma dezvăluirilor lui Edward Snowden despre practicile de spionaj. În luna iunie, China a interzis și folosirea programului Windows 8 al Microsoft, anunțând că va pune accent pe dezvoltarea propriilor tehnologii și aplicații.

MUNCITORI MINORI La rândul său, Samsung Electronics, cel mai mare producător de smartphone-uri la nivel mondial, are o serie de dispute cu oficialii chinezi. Producătorul sud-coreean a suspendat colaborarea cu un furnizor din China, în urma dovezilor privind angajarea ilegală a unor copii cu vârste sub 16 ani. Autorităţile chineze investighează situaţia, iar Samsung va opri definitiv colaborarea cu furnizorul respectiv dacă se va constata că acesta a angajat muncitori cu vârste mai mici de 16 ani, se arată într-un comunicat al companiei sud-coreene. Organizaţia China Labor Watch a anunţat săptămâna trecută că cel puţin cinci muncitori sub 16 ani au lucrat la o fabrică din Dongguan, furnizor al Samsung, anunţul fiind făcut pe fondul atenţiei tot mai mari alocate de autorităţi practicilor furnizorilor companiilor tehnologice. Anterior, Samsung a publicat un raport potrivit căruia 59 de furnizori nu au asigurat angajaţilor echipamente de protecţie adecvate, dar nu au fost descoperite cazuri de folosire a copiilor pentru muncă.

Samsung Electronics a anunţat, pentru trimestrul al doilea, un profit operaţional în scădere cu 24%, la 7.200 miliarde de woni (7,1 miliarde de dolari), ca urmare a concurenţei rivalilor din China şi a aprecierii monedei sud-coreene. Producătorul sud-coreean de smartphone-uri se aşteaptă însă la revenirea vânzărilor în trimestrul al treilea, susţinute de noi produse şi de divizia de ecrane a grupului.