Apreciere a leului

Leul s-a apreciat ieri, pe fondul sentimentului pozitiv din regiune, iar cursul a scăzut la 4,2430 - 4,2460 lei/euro, pe volume de transfer reduse. Aprecierea monedei naţionale este în ton cu cea a valutelor din regiune. Banca Naţională a României (BNR) a afişat luni un curs de referinţă de 4,2496 lei/euro, în urcare cu 0,04% faţă de nivelul de vineri, pe o piaţă cu volatilitate scăzută, după ce o misiune tehnică a FMI şi CE a venit la Bucureşti să discute cu Finanţele despre bugetul pe 2010. Nivelul de ieri este un maxim al ultimelor aproape două săptămâni, fiind identic cu cel din 2 decembrie. Faţă de dolarul american, cursul de referinţă afişat de BNR a urcat cu 0,85%, până la 2,9019 lei/dolar, de la nivelul de vineri, de 2,8774 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană a continuat să se întărească, câştigând teren, de la 1,467, la 1,463 dolari/euro. BNR a afişat, în prima parte a zilei, un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 9,95% pe an, în scădere faţă de cel din şedinţa anterioară, de 10,35% pe an, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobânda a coborât la 10,45% pe an, de la nivelul de vineri, de 10,85% pe an. În piaţa monetară, dobânzile overnight s-au situat la 9,75-10,50% pe an, rămânând peste nivelul dobânzii de politică monetară, de 8%.