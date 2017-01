Apreciere de un ban a monedei naţionale

Cursul oficial afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a leului cu aproape un ban (0,28%), pînă la 3,3904 lei/euro faţă de miercuri, ca urmare a ordinelor de vânzare de valută din prima parte a zilei, susţin dealerii. “Şedinţa valutară s-a deschis la cursul de 3,3900-3,3930 lei/euro, după care a urmat o presiune de vînzare de valută puţin nejustificată, care a apreciat leul pînă la 3,3860-3,3880 lei/euro. Ulterior, cursul a suferit o corecţie pînă la 3,3920-3,3950, iar, în prezent, leul se tranzacţionează la 3,3890-3,3900 lei/euro. Volatilitatea este destul de redusă, iar piaţa este letargică la fel ca pe celelalte pieţe din regiune”, a declarat dealerul Băncii Comerciale Române (BCR), Narcis Noaghea. Banca Naţională a României (BNR) a afişat, ieri, un curs oficial de 2,6198 lei/dolar, cu 124 lei vechi mai puţin pentru un dolar (0,47%) faţă de miercuri, cînd era de 2,6322 lei/dolar.

BNR a afişat, în prima parte a zilei de ieri, o medie a dobînzilor overnight (cu scadenţa la 24 ore) de 0,50% pe an la depozitele atrase (BUBID), cu 0,04 puncte procentuale mai puţin decît miercuri, iar dobînda medie la depozitele plasate (BUBOR) era de 2,03% pe an, cu 0,19 puncte mai puţin decît în ziua precedentă. Dobînzile de pe piaţa interbancară la depozitele overnight (cu scadenţa la 24 ore, de azi pe mîine) se menţin la un nivel foarte scăzut de 0,5-2,5% pe an, din cauza excesului de lichiditate de pe piaţa interbancară. Surplusul de lei a afost accentuat de revenirea în piaţă a unui depozit de 2,5 miliarde de lei atras în urmă cu o lună de banca centrală. Dealerii se aşteaptă ca nivelul acestora să se menţină pînă la începutul săptămînii viitoare, cînd se va încheia perioada de constituire a rezervelor minime obligatorii.